蟑螂的生命力非常頑強，不管面對什麼樣的險境，牠們幾乎都能夠生存下來。近日有網友拍到一段恐怖影片，一隻蟑螂竟在魚缸裡「騎金魚」，不管金魚怎麼游，牠都牢牢趴在金魚身上。影片曝光後瞬間掀起話題，許多人都驚訝不已，崩潰直呼：「太可怕了！」。

這名網友在「爆廢公社公開版」分享這段影片，只見魚缸中一條金魚的頭上，竟然騎著一隻蟑螂，而且不管金魚怎麼游，蟑螂都牢牢貼在牠的身上，似乎把金魚當成自己的「水中坐騎」，罕見的奇景讓PO主崩潰直呼：「蟑螂會飛不稀奇，有看過騎魚的嗎？這魚缸和魚是不是不能要了？」。

不少網友看到影片後都相當驚恐，紛紛留言：「不知道原來小強還能防水！」、「都有防水功能了，是不是世界要毀滅了」、「不愧是活了四億年的鬼東西」、「把自己代入成金魚，我直接去世」、「牠為什麼不會溺死？蟑螂已經這麼厲害了嗎？」、「這個物種未來可以統治宇宙吧」、「我一直以為可以把牠淹死，看到這影片才知道我有多天真」。

事實上，有專門研究蟑螂的外國網站指出，蟑螂雖然是不擅長游泳的生物，但牠們可以在水底憋氣長達30分鐘，在水面上則能維持40分鐘，透過關閉氣門的方式讓自己漂浮。大陸網紅「好奇五先生」也曾做過相關實驗，把3隻蟑螂丟進水裡30分鐘，雖然剛撈起時牠們好像失去意識，但過了2個小時就恢復活力，甚至能夠正常爬行。