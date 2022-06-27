古代崇尚「君權神授」，每一任君主都渴望樹立自己的正統形象，在歷史記載當中，秦朝製作的「傳國玉璽」就成為了重要的象徵，各朝君主都聲稱自己擁有傳國玉璽，然而事實真的是這樣嗎？究竟傳國玉璽的下落去了哪裡呢？

根據《梨視頻》報導，據宋代四部類書之一的《冊府元龜》記載，秦朝統一之後，李斯取藍田之玉，命玉工孫壽刻成玉璽，南朝宋歷史學家裴松的《三國志注》則補充說明，玉刻有「受命於天，既壽永昌」的字樣，上方還有一塊突起物，雕刻著5條盤旋在一起的龍，而這就是後世所說的「傳國玉璽」。

雖然在描述有很多矛盾和不可思議的地方，但在正史中，這塊傳國玉璽卻傳承有序，比如落到王莽手中時，玉璽是如何缺一個角，劉秀又是如何將其奪回，後來還輾轉到了孫堅、袁術手中，後來西晉將玉璽弄丟，冉魏撿回，隋朝又丟，唐朝再撿回，最後一次出現蹤影是在五代時期，後唐廢帝帶著玉璽登樓自焚，從此就再也沒有玉璽的下落。

儘管如此，後代還是不斷有傳國玉璽再現、出土的消息，像是北宋時期咸陽一位老百姓就撿到經鑑定證實的傳國玉璽，因為這個祥瑞，宋哲宗改年號為「元符」以示慶祝，然而這塊來歷不明的玉璽也是命運多舛，北宋丟、金人撿、金人丟、蒙古撿，接著在元朝時被帶到了漠北，便不知所蹤。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，傳國玉璽象徵著「君權神授」，所以人人都要用它來標榜自己的正統性，再加上許多正史內有關傳國玉璽的記載期時相互矛盾，比如《魏書‧世祖紀》記載，傳國玉璽出現在北魏太武帝太平真君7年，但《冊府元龜》則稱它出現在南朝時期。

因此不少學者都認為，有許多偽造的傳國玉璽在各朝代之間流通，為的就是製造一種受命於天的正統王朝氣氛，以樹立自己的正統形象。