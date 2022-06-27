許多人外出時看見落單的小動物難免會起惻隱之心，美國就有一對夫妻，在自家後院看見一隻形單影隻的「小貓」，原以為只是一般流浪貓，沒想到動保組織看了牠身上的花紋後才發現竟然是一隻美國大山貓，是擁有很強適應力的掠食者。

綜合外媒報導，美國田納西州一對夫妻，近日看見了一隻落單的小貓，乍看之下相當惹人心疼，於是二話不說將牠救起，並尋求動保組織「True Rescue」的幫助，沒想到卻意外發現這隻小貓來頭不小。

動保組織受訪時指出，同仁們當下看到這隻小貓時，隨即注意到牠有著特別大的頭和爪子，耳朵上也有特別的標記，加上叫聲不像一般貓咪一樣喵喵叫，聲線帶有幾分狂野，這才驚覺眼前的小貓其實是「截尾貓」（Lynx rufus），又被稱為美國大山貓，是有很強適應力的掠食者，體型也比家貓大兩倍，平日以獵食野兔、昆蟲、小型囓齒動物維生。

報導指出，小山貓後來被命名為珍珠（Pearl），並被送往專門飼育山貓的救援中心，日後再選擇適當時機進行野放。不過動保組織也提醒，人類應該避免將年幼的野生動物從大自然帶走，因為這樣一來可能會妨礙牠們重回野外。