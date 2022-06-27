台灣地狹人稠，機車密度高居亞洲之冠，是不少人通勤、出遊的代步工具，在2300萬人口之中，有至少1400萬輛的機車，平均每2個台灣人就有1人有機車。不過機車配件五花八門，就有網友不解，為何部分機車的煞車桿會缺一角？對此，一名機車行技師特別拍攝影片講解背後救命關鍵，引爆眾人熱議。

「新莊忍店機車行」近日在抖音（TikTok）平台上傳一段影片，一名技師指出，近年來一些碟煞機車的煞車拉桿會有凹槽，且凹槽方向朝下，乍看就像是缺了一角，但其實這並非是瑕疵，關鍵時刻還能保命。

影片中，技師提到，這個設計主要是當機車倒地時，拉桿碰撞地面後，支撐點會從凹槽處斷掉，不至於讓整根拉桿斷裂毀損，如此一來，即便少了前段，但至少在行車過程中還有後段可以做為煞車使用，確保行車安全。

影片曝光後網友這才恍然大悟，紛紛留言直呼「還真沒注意過」、「原來如此，我的也斷這樣」、「我以為是工廠快速分左右的耶」、「我斷過，還好剩下一點點可以用」；也有人表示「後照鏡兩邊不一樣的螺紋方向也是為了防止倒車後照鏡斷裂，只會先鬆掉」。