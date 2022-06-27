許多人對於歷史上的太監印象不佳，甚至將他們貼上狐假虎威、仗勢欺人的標籤，例如魏忠賢等奸臣。但是唐代一位名叫張居翰的太監在宣讀聖旨時，卻因為一念之仁，故意唸錯一個字，拯救了上千人的性命，成為後世美談。

根據《搜狐網》報導，張居翰是唐懿宗時期大太監張從玫的養子，為人誠懇又富正義感的他，與歷史上阿諛諂媚的太監所有不同，也深受晉王器重。晉王死後，其子李存勖建立後唐並稱帝，成為唐莊宗，張居翰也搖身一變成了樞密使，握有不小的權利。

不過張居翰沒有因為升官而仗勢欺人，反而更加勤懇的盡好自己的本分，就連唐莊宗打算下旨剷除已經歸降的後蜀統治者王衍以及餘黨一行人時，負責傳詔的張居翰因為不忍眾多無辜之人賠上性命，也認為殺戮會帶來不祥，便冒著被砍頭的風險，故意將聖旨上的「殺王衍一行人」改唸成「殺王衍一家人」。

正因為這樣的一字之差，保住了後蜀百官和王衍僕役等上千人的無辜性命。雖然張居翰竄改聖旨難逃死罪，但當時唐莊宗忙於戰事，沒有特別追究；唐明宗上位後，也對張居翰的義行大為讚賞，特別允許他告老還鄉，落得善終。