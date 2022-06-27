許多人對於紀曉嵐並不陌生，他飽讀詩書、博學多聞，有「大清第一才子」之稱，文采受到乾隆高度讚賞。有次，清朝遭遇旱災，乾隆便率領百官前往天壇祈雨，希望天降甘霖，讓老百姓能順利收成。不過沒想到紀曉嵐宣讀的祭祀禱文，卻在他上台前被換成了一張白紙，幸虧他急中生智吐出一句話，當即化險為夷，就連乾隆也刮目相看。

根據《搜狐網》報導，乾隆55年發生一場大旱災，不僅莊稼收成差，百姓的日子也苦不堪言，這讓貴為天子的乾隆十分著急，在選定黃道吉日後就浩浩蕩蕩的率領文武百官前往天壇祈雨，現場儀式十分隆重，按照流程，贊禮官完成任務後便會輪到禮部唸祈雨文。

不過這時乾隆卻命人將一紙祭文遞給了紀曉嵐，當紀曉嵐打開準備宣讀時，赫然發現竟然是一張白紙，頓時大吃一驚，但是面對文武百官，他也只能故作鎮定，並急中生智的緩緩說出「帝曰：『咨爾龍，歲大旱，用汝行甘雨，汝其往，欽哉！』」乾隆聽了之後，很是開心，事後對紀曉嵐說「妙！」

其實紀曉嵐這句話引自《書經》，意思是告訴龍王，今年遭逢大旱，需要趕快行雲布雨，恩惠於百姓。這篇禱文雖短，但是既顯示了乾隆的博學多聞，又能起到禱文氣勢非凡的作用，讓乾隆聽了龍心大悅，對紀曉嵐的才學更加刮目相看。