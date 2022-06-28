大陸四川近日出現一隻「掛在高壓電線上的羊」，有民眾目擊一隻羊僵硬地懸掛在高空中，整個身體都動彈不得，電線也因為羊的重量而彎曲，情況十分驚險。影片曝光後立刻引發熱議，大家都相當好奇這隻羊到底是怎麼上去的？

綜合陸媒報導，本月23日在四川涼山出現一道奇景，一隻羊竟懸掛在高壓電線上，牠的羊角緊緊地勾住電線，身體則僵硬地垂掛在高空中，不知道該如何是好。有目擊者猜測，應該是工人在拉線前，先將電線放在地上，這隻羊正好在附近吃草，羊角不小心勾到了電線，但工人並未發現，就直接將電線拉到半空中，才會導致這個驚險的局面。

影片曝光後，大家都感到驚訝不已，紛紛留言：「羊這輩子也沒想到能上天」、「好傢伙，難怪今天的線比以前拉起來還費力」、「這條線居然都沒斷，品質不錯啊」、「這就是隨風飄『羊』」、「這隻羊回去可以和自己的後代炫耀，想當年我也是上過天的羊」、「工人力氣也太大了吧」。

除此之外，也有許多人擔心羊的後續狀況，有人表示這條電線才剛拉好，應該還沒通電，所以羊暫時不會有危險，另外也有當地人透露，這隻羊已經順利被救了下來，大家不需要太過擔心。