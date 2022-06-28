近日大陸高考放榜，廣東一名考生以當地狀元的成績考上北京大學，然而令人震驚的是，這並不是他第一次錄取北大，而是連續三年都成功上榜，甚至還以這種方式海撈200萬人民幣（約新台幣886萬）的獎學金，讓網友驚嘆不已。

根據《環球時報》報導，廣東省茂名化州市青鳥實驗學校學生全炫宇，今年高考以694分（滿分750分）成為茂名狀元，並成功錄取北大，校方也特地貼出「高考喜報」慶祝他考出優異成績。不過有網友查出，全炫宇其實在2020年就已經高中畢業，當年也同樣考上北大，2021年在湛江某高中復學，並二度考上北大，直到今年為止，他已經三次錄取北大，也因此拿到各校的高額獎學金，共計約200萬人民幣左右。

消息曝光後，有不少網友認為全炫宇是「職業考生」，收了錢以後為學校「出戰」考北大，還有人稱「全炫宇是被人從衡水花百萬買過來的」，另一人則稱全炫宇「今年又被化州青鳥實驗學校以130萬買回來」。

還有自稱是全炫宇在河北衡水中學的同學出面，表示全炫宇最早是在2019年於高中畢業，當時他考上了北大沒有去，是因為他想考清華大學的經管學院，但這個專業只錄取全省排名前20名的學生，他的成績沒有達到標準，因此無法就讀，才會選擇復讀重考。

對於該事件，化州市教育局紀檢監察室工作人員表示，目前已經了解大致情況，並成立相關部門展開調查。不過有部分人力挺全炫宇，認為是校方為了名校率取率，利用豐厚的獎學金吸引學生，引發各學校之間的惡性競爭，才會造成現在這種狀況，「誰讓人家有本事年年考北大啊」、「能考上，說明人家有能力做職業考生，憑本事賺錢，有什麼問題」、「考生沒什麼問題，人家是自己考的，有這個能力」。