正值炎炎夏日，許多人都喜歡吃點冰淇淋解暑。不過近日網路瘋傳一張照片，外國網友將盒裝冰淇淋開蓋後，意外發現一隻被壓扁、冰凍的蟾蜍定格在冰淇淋上方，這盒「限量口味」的冰淇淋讓網友全嚇傻，忍不住驚呼這根本就是名符其實的「雪蛤糕」

這張「蟾蜍冰淇淋」的照片最近在《Reddit》及《9gag》上瘋傳，只見畫面中的人拿著一盒深藍色的盒裝冰淇淋，把塑膠蓋打開後，裡面竟出現一隻灰色、巴掌大的蟾蜍，牠的身體幾乎占據了一半的面積，身體呈現前腳伸直、後腳彎曲的模樣，似乎正在準備生前的「最後跳躍」，而凹凸不平的皮膚上還蓋上一層冰霜，可以看得出來牠被「冰封」已久。

照片曝光後，火速在2大平台掀起話題，許多人都被這個「特殊口味」的冰淇淋嚇一大跳，紛紛留言：「至少牠出現在最上面，而不是吃到一半才挖出來」、「如果是我買到這盒冰淇淋，打開蓋子的瞬間絕對會中風」、「這是新口味『香草蟾蜍』嗎」、「解凍之後蟾蜍可能會跳走」、「蟾蜍不是正常冰淇淋該有的成分」、「沒有在開玩笑，我剛剛真的吐了」。

另外也有人注意到冰淇淋左上角有一隻蟲，推測牠就是蟾蜍被「冰封」的原因，「看起來這個可憐的傢伙正在抓蟲，結果被速凍起來了」、「捕食者和獵物一起在這死亡，這盒不是冰淇淋，應該是自然界的縮影」。