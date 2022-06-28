現代部分傳統的家庭仍有「冠夫姓」的習俗，當女子結婚後，就必須在自己的姓氏前加上夫家的姓氏，不過你知道這項習俗從什麼時候開始的嗎？最近網路上謠傳，「冠夫姓」其實是受到西方文化影響而產生，究竟事實真的是如此嗎？

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，其實從先秦時代開始，「冠夫姓」就存在於社會當中，只不過當時姓和氏是分開的2種東西，明朝學者顧炎武在《原姓》中提到，「男子稱氏，女子稱姓。氏一再傳而可變，姓千萬年而不變」，因為姓基於血緣，而氏則可能取自官名，像是司馬、司徒，也可能取自封地，像是上官；到了漢朝以後，姓氏才逐漸合而為一。

而先秦時期女子的姓氏主要有2種，第一是公族女子嫁給了某國國君或卿大夫，就會在本國族姓上冠以配偶受封的國名或氏名，例如魯姜、秦姬、江羋等；第二種則是冠上丈夫的諡號，例如武姜，她丈夫的諡號為鄭武公，還有莊姜，丈夫的諡號為衛莊公。

至於漢朝的女子，大多數都使用原本的姓名，但也有例外的狀況，會以夫家的姓氏取代本姓，像是東漢女性史學家班昭，因為嫁到了曹家而被稱作「曹大家」；到了魏晉南北朝，出嫁女子以夫姓優先，稱呼往往是「某某夫人某氏」，先表明自己是誰的夫人，之後才接上原本的姓氏。

從明朝開始，才出現在婦女本姓前冠夫姓的跡象，但中間大多會用一個詞把2個姓隔開，明朝宋濂所寫的《浦陽人物記》中的「貞潔門」，就有「鄭節婦黃氏傳」、「王節婦湯氏傳」，當然也包含了直接稱呼女子本姓的「謝節婦傳」、「宋烈婦傳」。

除此之外， 2000年在《歷史研究》發表的《明清時期徽州婦女在土地買賣中的權利與地位》裡，總結了徽州文書中婦女姓氏的變遷，發現明朝大部分婦女都會以「某阿某」的形式稱呼，也就是在夫姓和本姓之間加了一個「阿」字，且一直延續到清朝初期，中期開始才演變出「某某氏」，也就是直接在本姓前冠上夫姓，在嘉慶之後就很難再看見「某阿某」的稱呼了。

由此可知「冠夫姓」這個習俗，其實從古至今都存在於華人社會中，受到西方文化影響實屬無稽之談。