「你知道這是什麼嗎？」YouTube一支頻繁出現的廣告不斷洗腦網友，被酸民嘲笑廣告太惱人，甚至遭到二創，如今女子身分曝光，原來是台裔電商網拍創業家「Ellen Lin」，不僅曾出版自傳，也接受不少國外媒體採訪。

YouTube近期大量出現一支廣告，內容以「你知道這是什麼嗎？」、「雖然我不是數學家，但這聽起來不錯對吧」等經典台詞，讓廣告主角「Ellen Lin」一夕爆紅。根據其自傳和相關報導，Ellen在2011年以600美元（約新台幣1.8萬元）起家，搭上電商熱潮，4年內打造年收入超過百萬美金的電商王國，她自稱是創業家也是電商教練、亞馬遜暢銷書作者和國際講師。

此外，Ellen在她的個人官網透露，不僅曾在財富美國500強的公司以及TEDx演講過，各大國際媒體像是Grant Cardone TV、Huffpost 哈芬登郵報、商業週刊、ABC、NBC、CBS、Fox新聞頻道等都曾報導過她的經歷。

自詡為電商專家的Ellen將成功秘訣整理成線上課程，並透過廣告投放，宣稱只要找對商品、找對市場就能以此致富。不過許多網友被這系列洗腦廣告煩到受不了，紛紛留言砲轟「求妳放過我，我真的不知道那是什麼」、「妳根本是YouTube Premium派來的」、「想逼我買Premium也不用這麼極端吧」。甚至也有人懷疑背後的真實性，「經營電商真的這麼好賺？」、「把利基商品放到跨境電商平台買低賣高有這麼容易？」不過也有網友對於Ellen的課程表示興趣。