身為明太祖朱元璋底下的第一謀臣，劉伯溫憑著一首《燒餅歌》神準預測了明朝此後800年的興衰，事實上，在朱元璋底下做事，劉伯溫對朝廷盡心盡力，曾經提供了不少有用的意見，像是他臨終前曾向朱元璋送去一筐魚和一本書，但朱元璋直到17年後才明白背後深意。

根據《網易》報導，劉伯溫料事如神，深受朱元璋重用，加上個性正直，因此得罪不少人，最終被奸人所害。儘管如此，劉伯溫仍心繫朝廷，臨終前為朱元璋送去一筐魚和一本書，送去的書是《時務十八策》，朱元璋尚且能夠看懂，但是唯獨這筐魚，朱元璋卻百思不得其解。

直到17年後，太子朱標去世，皇位繼承面臨著極大的問題，這時朱元璋才明白劉伯溫的深意。原來當時朱元璋看見那筐魚時，裡面不少魚已經奄奄一息，主要是因為筐子不大，加上裝的魚很多，這些魚為了爭奪新鮮空氣而擠在一起，因而瀕臨死亡。

朱元璋這才意識到，當時劉伯溫是在提醒他妥善處理皇位繼承人的問題，認為這些皇子們就如同筐子裡的魚，為了爭奪新鮮空氣而面臨奄奄一息的狀況。朱元璋隨即當機立斷，選擇朱標長子朱允炆成為繼承人，並將其他兒子全部分封出去，避免皇子爭權的事情發生。