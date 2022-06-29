國外不時就會傳出某些水域有水怪的傳聞。近日英國一名男子連續2天看見有「水怪」出現、攻擊湖邊的動物，其中一隻約4、5公斤的成鵝就算拚命掙扎、拍打翅膀，仍被牠拖進湖底，再也沒有回到水面上，讓目擊一切的男子嚇壞了，急忙告知附近居民，不要讓孩子或寵物靠近湖邊。

Man says he is "traumatised" by mystery creature which dragged geese underwater to their deaths in #Ullswater https://t.co/P8XsoCoCAo pic.twitter.com/YB0f6geWXD — Matthew Dooley (@_matthewdooley) June 27, 2022

根據《鏡報》報導，61歲男子歐文斯（Wayne Owens）在阿爾斯沃特湖（Ullswater）工作，近日他在船上看見一隻約4、5公斤的灰鵝被不知名生物拖入湖底，儘管牠瘋狂拍打翅膀、拚命掙扎也無法逃脫，最後再也沒有浮上水面；隔天歐文斯又看到2隻體型較小的動物，在短短15秒內被這隻「水怪」攻擊、拖進水裡，和他同行的船長也是目擊者，直呼自己從業36年從未看過這種事情。

歐文斯原本都會在湖中游泳，但自從目擊「水怪」出沒，他就再也不敢下水，同時積極地警告在地居民，千萬不要讓孩子和狗靠近湖邊。他和其他人談論此事時，多數人認為有能力將成鵝拖入水中的，只可能是22到27公斤的梭子魚，但理論上來說，成鵝有機會從梭子魚口中逃脫，因此歐文斯懷疑，可能有人將鱷魚放入湖中。

另外也有人推測，「水怪」其實是大型鯰魚，牠們的體型可以長到非常大，整座湖泊都是牠們的領地，並提醒「不要讓小型犬靠近湖邊」；還有人猜可能是外來物種，表示「偶爾會遇到不負責任的人將外來物種釋放到湖泊和河流中」。

無論「水怪」的真實身分為何，歐文斯都希望湖區國家公園（Lake District National Park）能在湖邊設置警告標誌，但發言人稱，工作人員在得知事件後，已經在該水域進行巡查，並未發現任何異狀。