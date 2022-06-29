明朝開國皇帝朱元璋一生傳奇，在稱王之前他曾做過乞丐、和尚，一路上充滿艱辛和刻苦，儘管身邊有不少良臣輔佐，仍敵不過他的生性多疑，導致不少功臣被誅殺。當時就有一名官員因為直言不諱、冒死上諫而得罪朱元璋，之後請假返鄉掃墓時，因故耽擱了1天，就慘遭朱元璋下令斬首。

根據《西神叢語》記載，周衡於洪武13年參加京師會試，因為思維敏捷、為人正直，被明太祖朱元璋賞識，一路當上右正言。當時正值明代初期，剛經歷完長期戰亂，百姓貧困，朱元璋為了籠絡民心，表示與民休養生息，下詔免除江南各地百姓賦税。

然而過沒多久朱元璋又下詔復徵，身為諫官的周衡挺身而出，頂著冒犯聖上的危險力諫，表示朱元璋這種出爾反爾的行為，可能導致百姓對他失去信任，朱元璋聽到周衡的規勸，一時無言以對，覺得丟了自己皇帝的面子，雖然心中有諸多不滿，但並未立即發作。

不久後，周衡請假要返鄉掃墓祭祖，朱元璋同意並給假6天，未料周衡有事耽擱，到了第7天才回朝銷假，超過了1天的時間；雖然周衡有錯在先，但不至於犯下死罪，不過朱元璋對他懷恨在心，這次正好抓住他的把柄，於是下令將周衡斬首棄市。