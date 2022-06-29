和尚給人清心寡欲的形象，而且戒酒、戒肉和戒色，但日本的僧人就不同，他們不僅能吃肉還可以娶妻，不僅如此，日本僧侶甚至還能當DJ或調酒師，例如福井縣照恩寺的住持朝倉行宣，他就曾身穿袈裟舉辦電音法會，不過為何日本和尚能不受戒律限制，其實與過去的歷史有很大的關係，起初為了推崇佛教，日本天皇免去僧人的稅賦和勞役，期間戒律一度變得很森嚴，之後演變成念佛比持戒更重要的信仰。

根據《梨視頻》報導，佛教在公元6世紀傳入日本，當時推古天皇非常崇拜佛教，甚至下詔免去僧人的稅賦和勞役，導致不少百姓想出家，佛教也因此在日本盛行，到了奈良時代初期（公元8世紀），日本行程「僧尼半天下」的奇觀，類似於魏晉南北朝時期。

由於許多人並未為了學習佛法而出家，多數人都是為避稅，導致僧侶在寺廟裡依舊尋歡作樂，尼姑若懷孕就還俗待產，生產完繼續出家避稅，當時執政的舍人親王決定改革，改變這種風氣，因此命令遣唐使邀請高僧鑑真至日本傳授佛法，他也因此成為日本律宗祖師，對於日本的影響非常大，將流傳最廣的佛教戒律《四分律》傳入日本。

而戒律收集所有僧侶須遵守的學處，除了禮儀外還有戒條，比丘有227戒、比丘尼311戒，其中包含禁止偷竊、行淫、殺人或男女私自共處等，並提出具體的懲罰，直到建立日本律宗的總本山「唐招提寺」後，更是規定僧人受戒前，必須先入寺學習戒律，才有出家的資格，因此高僧鑑真與其弟子傳授的佛法，在日本一度興盛。

到了平安時代末期，源氏與平氏兩家引發戰爭，在亂世之中，推崇往生淨土教義的「淨土宗」崛起，該宗派主張「圓頓戒」，將律宗原本幾百條戒律，簡化成十重四十八輕戒，認為念佛比持戒更重要，受到中下階層的擁護，之後還分化出淨土真宗，又名一向宗，在明治維新前，是日本佛教唯一許可僧人娶妻生子的教派，宗綱是「信心正因，稱名報恩」，不再嚴格執行戒律，還曾利用宗教號召信徒參戰，甚至自成一國。

例如戰國時代的石山本願寺，其門主顯如不僅娶了公卿的女兒，還與大地域的領主武田信玄、朝倉義景互為連襟，對織田信長發動長達11年的「一向一揆」聖戰。不過佛教對於日本來說，依舊屬於外來的宗教，因此1868年明治維新後，政府為了削弱其他宗教的勢力，並樹立天皇權威，極力扶持本土的神道教，並發布《肉食妻帶解禁令》，指「僧人今後無論蓄髮、娶妻、生子、食酒肉，皆聽從自便」。

直至今日，根據日本文化廳釋出的《宗教年鑑2019》統計，日本佛教寺院一共74272所，其中凈土宗和其分支宗派多達29447所，數量超過三分之一，但其實並非所有僧侶都能吃肉娶妻，仍有三分之二的僧侶依舊持戒修行，由於不喜歡獲關注，所以行事態度多為低調，因此容易給人「日本僧侶自由奔放」的印象。