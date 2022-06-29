響尾蛇是榜上有名的毒蛇，牠們從出生時就長有可以注入毒素的尖牙，具有極其致命的毒性。但最近網路上流傳一段影片，一條無毒的美東王蛇竟吞下一條比牠還粗長的響尾蛇，讓許多網友看完後都感到震驚不已。

(影片來源/Facebook/Wildlife Resources Division - Georgia DNR )

根據《Metro》報導，喬治亞州（Georgia）82歲老翁史拉格（Tom Slagle），近日在自家郵筒附近的草地上，發現2條蛇緊緊纏繞在一起，他立刻拿出手機拍下這難得一見的畫面，只見影片中一條美東王蛇（Eastern Kingsnake）正在吞噬著響尾蛇，且只剩下一半身體在外面，看起來一動也不動，似乎早已被美東王蛇殺死。

雖然難以從影片中得知2條蛇的確切長度，但美東王蛇最長可以達到1.2公尺左右，響尾蛇則可達到約1.8公尺，且美東王蛇無毒卻吞噬了擁有致命毒性的響尾蛇。報導中還稱，儘管大部分的蛇都有辦法吞下比自己大的獵物，不過在「蛇吃蛇」的狀況下，通常都會是大蛇吞小蛇。

事後史拉格將影片上傳到臉書，立刻引發熱議，網友們紛紛留言：「響尾蛇看起來才剛吃飽，就被美東王蛇給吃掉了」、「牠們能吞下這麼大的獵物，真的太神奇了」、「王蛇是我們的好朋友，牠們能吃掉毒蛇！」。喬治亞州環境資源部（Georgia Department of Natural Resources）也轉發該則影片，並介紹美東王蛇，除了可以吞食體型比自己大的獵物以外，牠們還有一項最特殊的能力，就是能夠戰勝並吃掉毒蛇。