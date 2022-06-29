兇猛鱷魚竟被玩弄！國外一名攝影師日前至辛巴威的萬基國家公園拍攝，目睹一條鱷魚當時在陸地上曬太陽，豈料一隻小河馬發現後，竟大膽地靠過去，甚至還騷擾鱷魚，把對方逼回河裡，讓攝影師看了直呼，「小河馬根本在玩命啊」。

根據《Latest Sightings》報導，58歲的導遊兼攝影師赫巴切克（Jan Hrbáček），日前至非洲國家辛巴威最大的野生動物保護區「萬基國家公園」（Hwange National Park）進行拍攝，當時看到一條正在河邊曬太陽的鱷魚，豈料2隻小河馬走了過來，直接朝鱷魚的方向衝過去，其中一隻小河馬還咬住鱷魚的尾巴。

鱷魚被2隻小河馬騷擾後，雖然表現出激烈反應，但牠並未想反擊，反而是慢慢退回水裡，其中一隻小河馬發現後還追了過去，看到鱷魚潛回水中，才不甘心地返回自己的河馬群裡，赫巴切克表示，「這對我來說很罕見，我從未看過河馬與鱷魚互動，在野外觀察動物時，一定要非常有耐心，切勿著急，因為你永遠不知道，下一秒會發生什麼事」。

鱷魚擁有厲害的戰鬥技巧，而且皮膚堅韌，還能迅速進出水中，但面對1814公斤左右的成年河馬，依舊不是對方的對手，而且河馬咬合力驚人，擁有非常厚實的外皮，總體來說，河馬身體防禦能力比鱷魚更全面，牠們甚至可以將鱷魚抬起並重摔，再用腳踩踏，導致鱷魚難以反擊而喪命，不過幼年河馬體型小，而且萬基國家公園的鱷魚體型基本上都比小河馬大，因此這2隻小河馬能順利逃過一劫，可說是非常幸運。