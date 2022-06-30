梅花鹿溫馴又可愛，因此受到民眾喜愛，但想看梅花鹿就得到動物園，豈料有一名網友透露，由於女兒想看梅花鹿，但又沒時間到動物園，因此他靈機一動Cos家中的黃狗，照片曝光後引發討論，不過這張照早在2019年就流出，沒想到近日又引發討論，雖然狗身上的染色面積不大，但不少人認為，幫寵物染毛還是要小心，而且要使用寵物專用染劑。

sellin dis deer, he bout 4 months. he sometimes barks but dats cus he bilingual. hmu for prices 💯 pic.twitter.com/HCo96hTIAT — 𝓛𝔂𝓻𝓲𝓬 2̶ 𝓬𝓸𝓷𝓬𝓮𝓲𝓽𝓮𝓭🐙💕 (@fineasslyric) April 23, 2019

一名網友在《爆廢公社》提到，「女兒吵著要看鹿！沒辦法，只好先委屈你了！」照片中只見一隻黃狗豎起耳朵，水汪汪大眼盯著鏡頭，全身被畫滿白點，乍看之下宛如一隻梅花鹿，讓不少網友直呼太有趣，「最寫實的Cosplay」，不過這張照片早在2019年就流出，出現於國外網友@Devon Daigle的推特，可知此事並非發生於台灣。

除此之外，把狗染成梅花鹿的事件不只一起，馬來西亞還曾出現流浪狗被塗上顏料，畫成像卡通《小熊維尼》中的跳跳虎（Tigger），由於染色民眾通常都出自於好玩，才會在流浪的動物身上染色，因此不太可能使用寵物專用染劑，當地動物保護組織「Malaysia Animal Association」對此在臉書PO照痛批，指這是虐待動物的行為。

#Bantu Animal Malaysia cari tahu lokasi di mana dan milik siapa?

Hadiah misteri menanti kepada pemberi maklumat lengkap jika ianya dalam negara ini.



Whatsapp Hotline Animal Malaysia +601120901097... pic.twitter.com/Du6LzaeLNP — Berita Malaysia Terkini (@BeritaMalaysia8) August 31, 2020

吉隆坡莎阿南住宅區2019年也曾出現一隻「綠色狗」，牠的身體疑似被人惡意塗上綠色顏料，馬來西亞動物協會（the Malaysian Animal Association）表示，彩繪行為可能會害狗中毒，屬於虐待動物的行為，而馬來西亞皇家警察（the Royal Malaysia Police）則回應，動物習慣舔身體，一不小心就可能吃進顏料，顏料也可能被皮膚吸收，嚴重還可能喪命。

若想幫毛孩染色並非不可以，但必須使用寵物專用染劑，根據《中華民國保護動物協會》指出，在國際美容競技場上，寵物經常被染剪成各種造型，如果要幫寵物染毛，首先要確認毛小孩的皮膚狀況，而且沒有生理疾病才可染色，挑選染色劑也非常重要，千萬不要讓寵物使用人類用的染髮膏，一定要購買寵物專用的染料，且染色時一定要避開眼口鼻。