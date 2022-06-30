印尼資源豐富，更是鱷魚的棲息地。印尼蘇拉威西島近日出現一條4.3公尺巨鱷，在當地一座村莊附近徘徊2天，導致民眾人心惶惶，所幸一名勇猛的村民自告奮勇捕鱷，並用一條繩子制伏巨鱷，之後出動數10人才成功將鱷魚抬上車。

An Indonesian villager has been hailed a hero by locals after capturing a 13-foot crocodile using just a piece of rope 😳https://t.co/MFoJ6QfQC5 — Metro (@MetroUK) June 27, 2022

根據《路透社》報導，蘇拉威西島一座村落「Ambau Indah」近日闖入一條4.3公尺的鱷魚，在村子附近徘徊至少2天，導致當地人非常害怕，甚至不敢外出種田工作，一名53歲村民烏斯曼（Usman）表示，「鱷魚會趁我們不在時偷偷跑進田裡，而且村子周圍還有排水渠，當地人會在此釣魚，如果鱷魚爬進渠裡，會對我們的安全造成威脅」。

烏斯曼便與兒子展開捕鱷行動，最終用一條繩子制伏鱷魚，當地村民阿爾法里齊（Umar Siddiq Al Farizi）表示，烏斯曼獲得全村的讚賞，不少人更視他為英雄，他拯救所有人，讓大家免於被鱷魚攻擊，之後他們也聯繫保護局，從現場影片可見，鱷魚的體型非常大，必須出動數10人才能將牠抬上車載走。

An Indonesian villager captured a 4.3-metre crocodile using just a thin rope. The animal had been roaming the village for several days before its capture. pic.twitter.com/mQhWKp7Cbc — South China Morning Post (@SCMPNews) June 28, 2022

烏斯曼提到，雖然該地區曾發生過幾起鱷魚襲擊事件，但鱷魚也是一條生命，由於牠的棲息地遭洪水破壞，因此才會跑進村莊裡，人類應該要保護鱷魚，並非將牠們殺死，最終保護局人員將鱷魚載至人煙稀少的郊外野放。