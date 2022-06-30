豹和猴子都是動作相當靈敏的動物，當牠們「對決」時，究竟是誰能獲得最終勝利？印度近日瘋傳一段影片，一隻野豹發現樹上的猴子，竟「隔空跳樹」捕捉獵物，這驚險的獵食瞬間全被一旁的遊客給錄了下來，在網路上掀起話題。

野豹落地後成功捕捉到猴子，將牠叼在嘴裡離開現場。(影片來源/YouTube/Times Of India)

根據《印度時報》報導，本月27日早上，有遊客在中央邦的潘納老虎保護區（Panna Tiger Reserve）目擊野豹的獵食現場，從畫面中可以看到，一隻猴子正在樹上休息，不遠處的野豹發現獵物後，立刻爬上旁邊另一棵樹，並等待絕佳時機隔空跳躍。

而猴子發現危機靠近，急忙在樹上跳動、來回閃躲，接著野豹和猴子雙雙落地，等到鏡頭再拍向牠們的時候，野豹已經將猴子叼在嘴裡，左右觀察之後便離開現場。影片在網路上曝光後，立刻引發網友熱議，大家都對野豹靈敏且精準的獵捕能力感到十分佩服，並直呼這樣的畫面非常罕見。

去年10月一名野生動物攝影師穆拉（Shafeeq Mulla），前往東非尚比亞的南盧安瓜國家公園（South Luangwa National Park）時，也目睹花豹獵捕猴子的場面，當時一隻母猴被花豹叼住頭部，一動也不動，似乎已經死亡，但小猴子不知道這個事實，見媽媽被抓走也跟了上去，緊緊抱住媽媽的身體不放。

穆拉透露，這隻小猴子跟著媽媽來到豹群地盤，最終被花豹幼崽吃下肚，這個結局也讓穆拉忍不住感嘆：「大自然其實並不總是美麗的，這張照片向我們展示出殘酷一面，一個生命的死去，造就其他生命的延續」。