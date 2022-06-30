大陸網路上近日流傳一段影片，只見一塊石碑上寫著「玉皇大帝故里」，引發網友討論，讓不少人感到相當困惑，進一步調查發現，石碑位於河南三門峽市湖濱區一座村莊，當地村民直言「傳說玉皇大帝的故里就是在我們村」，不過有教授對此表示，玉皇大帝屬於民間傳說的人物，這根本是無稽之談。

根據《上游新聞》報導，河南三門峽市湖濱區交口鄉的富村有一塊石碑，上面刻有「玉皇大帝故里」的字樣，該村的村民委員會人員表示，傳說玉皇大帝的故鄉就是在富村，因此石碑才會立在這裡，細看石碑上的文字可發現，石碑在2011年設立，且立碑的單位是「三門峽張玉皇文化研究會」。

此消息曝光後，在網路上引發討論，不少人表示「玉皇大帝不是住天上嗎？」、「玉皇大帝是神話裡的人物吧！怎麼可能會有故鄉」。進一步詢問村民委員會，提及為何富村是玉皇大帝的故鄉時，對方則表示與傳說有關，但傳說的具體內容是什麼，工作人員並未說明，而在商業查詢平台「天眼查」搜尋，也未找到三門峽張玉皇文化研究會的相關資料。

西南大學鄭勁松教授表示，玉皇大帝不僅是道教中的天庭帝王，也是神話故事中的人物，「有民間傳說不奇怪，比如說，祂來過這座山，去過那座峽谷等，但是僅憑神話故事，就斷定富村是玉皇大帝故里的說法，完全是無稽之談」，第一是沒有史料記載，第二也沒有文物考證，如何得知祂的故鄉在哪裡。

鄭勁松教授進一步補充，民眾研究玉皇大帝的傳說，還有關於神仙道教的內容，皆屬於民俗文化範圍，但若想研究玉皇大帝的故鄉，其實並沒有任何意義。不過也有人認為，這塊石碑立於10幾年前，其實也不必去探究是否為真。