不少女性為了擁有豐滿的上圍，而選擇植入矽膠隆乳，但這樣其實隱含風險。近日美國一名整形醫師替65歲婦人動手術，將植入她身體裡長達35年的矽膠取出，未料外層的莢膜已經發黃、鈣化，裡面的矽膠也因破裂流出，對此整形醫師建議，矽膠植入物不應該放在體內超過10年。

根據《每日郵報》報導，美國整形醫師妮可（Nicole Castellese）近日在TikTok分享一段影片，警示所有隆乳者，「患者的植入物超過35年，莢膜已經硬化和鈣化」。從畫面中可以看到，植入物外層的莢膜呈現黃褐色，黏稠的矽膠從破洞流出，當妮可將這2個植入物拿起時，矽膠還黏得到處都是。

報導中指出，植入物的主人是一名65歲的婦人，她在1985年左右接受隆乳手術，到了90年代時，一名醫師告訴她可以繼續保留這對植入物，直到一年前她來找妮可看診，照乳房X光的時候，才發現其中一個植入物已經破裂了，然而因為經濟因素等問題，患者拖延到最近才接受手術，摘除乳房植入物、切除莢膜、乳房固定和引流手術。

不少網友看到影片後，都感到震驚不已，紛紛留言：「我還以為那是裡面包了果凍的甜甜圈」、「一開始真的會以為這是麵包還是某種烘焙食物」、「我學校的食物怎麼會出現在這裡？」、「看起來好像沾滿蜂蜜的麵包」、「這是什麼禁忌版本的史萊姆」、「在我讀到文字以前，還覺得這是2塊雞塊」。

妮可解釋，有不少人都在第一時間將植入物誤認為食物，但其實外層黃褐色的部分，是人體對於手術安裝在體內的外來物，所產生的免疫反應，由緊密編織的膠原纖維形成的「莢膜」；若矽膠破裂，通常會被包覆在莢膜內，但也有可能因破裂而流出，這時就必須動手術將植入物移除，另外妮可也建議，矽膠植入物不應該放在體內超過10年。