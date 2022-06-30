主人跟毛孩之間傳達愛的語言很正常，畢竟毛孩跟主人間的愛是如此純粹。但你有想過，家裡那些看似幼童般永遠長不大的毛小孩，彼此之間也有可能談起戀愛嗎？

這是兩隻兔兔的姐弟戀故事。

一開始，當媽咪傳來剛離世的兔兔「黑面菜」的照片時，旁邊總黏著一隻叫做「愛睏」的兔子，兩隻不同品種的兔兔，每天在媽咪面前秀恩愛，讓媽咪覺得自己根本是被當空氣的第三者。愛睏曾經陪媽咪走過生命的低谷，多少的夜裡，媽咪的臉都是埋在愛睏毛絨絨的身體裡低聲哭泣，為了保護愛睏，她鼓起勇氣選擇離開那段不適合的婚姻。

而「黑面菜」菜菜則是意外來到這個家。當年寵物店要結束營業了，卻有一隻道奇兔始終賣不掉，店主問了媽咪是否願意收養，就這樣成了媽咪家裡的第二隻兔子，兩隻兔兔一開始不合，必須分籠，但不知何時開始，放風時媽咪發現牠們竟然默默發展成姐弟戀的關係，讓媽咪覺得自己被愛睏拋棄了。

愛睏是隻白色的兔子，而黑面菜（菜菜）則是棕色，牠們幾乎形影不離。（圖/菜菜媽咪提供）

但媽咪是開心的，原本的愛睏是療癒系，現在又多了這隻呆萌系，形影不離的兩隻兔兔，跟媽咪過了五年的三人行快樂時光，不幸的是，前年愛睏走了，今年黑面菜也走了，媽咪因為先前已經跟愛睏做過離世溝通，所以預約了離世不久的黑面菜。

溝通一開始媽咪就先說，希望菜菜不要介意祂不是媽咪的最愛，「我不想騙你，你也知道，媽咪最愛的是睏睏」，菜菜也很坦然：「我知道呀，反正愛睏愛我就好了，你，沒關係」，非常明顯，一人兩兔的三角關係，都圍著愛睏繞。不過菜菜很尷尬的補了一句：「但媽咪，你可以假裝一下嗎？大聲一點說，你最愛的是我啦，不然我會很丟臉欸」，畢竟來跟主人連線的小天使，都是主人口中的最愛。

媽咪立刻補上「我真的真的也很愛你哦」，只是媽咪很快就露出了馬腳，在問完菜菜的問題後，媽咪說：「接下來的問題最重要哦！菜菜，你到底有沒有遇到愛睏，祂好嗎？媽咪好想祂...」，菜菜接著回答，「齁，媽咪，我就知道，這個才是你的重點啦」、「媽咪，我把愛睏帶來了，你自己跟祂說啦」。

原來溝通時，愛睏早就已經來到現場，但祂知道這是黑面菜的場子，所以始終安靜陪在旁邊，當媽咪又可以跟最愛的寶貝連線，很是激動，但確定了這對姐弟戀人在另一端又重逢了，媽咪破涕為笑，真是一個當媽的心情呀。

愛睏這次來只想跟媽咪說：「你知道為什麼我跟菜菜老是在你面前秀恩愛嗎？」、「我們是要示範給媽咪看，兩個靈魂相愛有多美好」、「媽咪，不要害怕，可以勇敢再愛哦。」媽咪雖然嘴巴說：「再愛，太難」，但誰知道愛睏的鼓勵，會不會有天在媽咪心中開始萌芽呢？