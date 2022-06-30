大陸重慶市文物考古研究院近日對外公布，關於「土寨子墓地」的考古成果，考古團隊在裡面發現了12座漢代墓葬，和多達70件的陪葬品，其中最特別的就是來自唐代的銅錢「開元通寶」，考古人員解釋，很可能是盜墓賊留下的東西，但也可能是唐代人「借葬」時留下的痕跡。

根據《上游新聞》報導，2020年11月，重慶市奉節縣康樂鎮山根村居民在平整土地時，發現了一塊古代墓地，重慶市文物考古研究院和奉節縣文物保護管理中心聯合對該處進行搶救性發掘，並於近日對外公布這段時間的成果，一共出土了12座漢代墓葬，以及合計70件的陶器、琉璃器及銅錢等各類器物。

考古團隊在墓葬中出土的陪葬品「陶灶」。(圖/翻攝自上游新聞)

考古團隊成員孫治接受採訪時透露，現場有許多發現都可以證明，這12座墓葬早在唐宋前後就已經被盜墓賊「光顧」過了，除此之外，他們還在裡面發現3枚唐代的銅錢「開元通寶」，孫治和其他成員推測，很可能是唐代盜墓賊所留下的痕跡，但也不排除這些銅錢是唐代人「借葬」時留下的，因為之前已經有考古研究發現，在唐宋時期的長江三峽地區，有後人重覆利用前人墓葬再埋葬的習俗。

不過因為沒有文字類的文物出土，所以目前還無法判斷「土寨子墓地」墓主的身分，不過該墓主的陪葬品有「陶灶」，從前大多都集中在奉節、巫山，三峽的瞿塘峽以西地區出土，有些上面還會有「釜」，因此推測墓主可能和制鹽及其相關的行業有關。