南非甘斯拜海域擁有數量眾多的大白鯊，然而5年前2隻虎鯨闖入，開始大肆攻擊、獵食大白鯊，牠們尤其愛吃肝臟，當地也不時會有殘缺的大白鯊遺體被沖上岸，有研究團隊發現，虎鯨的出現導致該處大白鯊數量驟降，似乎全都嚇到逃往其他海域。

Pair of ‘liver eating’ killer whales scare off great white sharks in South Africa https://t.co/XVhYrWzLXG — The Independent (@Independent) June 30, 2022

根據《CNET》報導，《非洲海洋科學雜誌》近日發表一項最新研究，研究人員統整了多年的跟蹤和感應器數據，來追蹤甘斯拜（Gansbaai）附近海域大白鯊的數量變化，發現「海洋連環殺手」虎鯨的出現，可能已經完全嚇跑了大白鯊。

甘斯拜是大白鯊活動的活躍區域，在2008年到2011年之間，每天平均有9起目擊大白鯊的事件，不過到了2017年，有2隻虎鯨闖入這片海域，開始攻擊大白鯊並吃掉牠們的內臟，大白鯊目擊事件的數量就急速下降，甚至在2017年到2020年之間，共有8隻大白鯊的屍體被沖上岸，經過解剖分析，牠們都是被虎鯨撕開身體、吃掉肝臟，部分大白鯊的睪丸和心臟也不見了，研究人員相信，有更多大白鯊的屍體已經沉入海底。

自從虎鯨現身後，有越來越多的大白鯊游到數百英里外的海域避難，一躲就是好幾個禮拜，甚至好幾個月。不過研究人員觀察到另一個有趣的現象，大白鯊離開後，身為其獵物之一的短尾真鯊（Bronze Whaler Sharks）就開始遷入甘斯拜海域，因為虎鯨通常不會以牠們為食，然而最近也出現虎鯨攻擊短尾真鯊的事件，在這裡似乎所有的鯊魚都不安全。

事實上，虎鯨通常也不會將大白鯊視為獵物，因此這個現象引發討論，研究團隊推測，可能是因為獵物減少，重新調整了虎鯨和大白鯊的活動範圍，導致部分生存環境重疊，才會引發後續一連串的狀況。