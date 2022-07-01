每到農曆七月，各地總會有由不同仙佛菩薩所主持，消災祈福或超渡祖先、冤親債主等法會，隨著網路科技進步，法會甚至毋須人親臨現場參與……這些法會的效用到底如何？

既然不知要超渡誰，何必做無意義之事？

九天母娘說：「不知過去因結下何種果，如何得知今世種種業與前世是否有因緣？不知冤親債主何名何姓，你又要將他們超渡去哪？」

有人或許會認為：「超渡法會能讓參加法會的人得到一種心理慰藉，人會因看不到的無形事物而恐懼，所以只要別人說已將冤親債主超薦到西方極樂世界，便會比較安心……」

我不禁想問：「為何要將人生主導權建立在未知與他人身上？」這樣的盲從行為往往只會招來更大的問題：無意義與無價值的生活態度。

人活著，對自己所說所做的每一件事，都應該要很清楚知道它對自身的意義；假使無能力了解問題本身，至少也要很清楚自己是否覺得該事有意義，這才是對自己的人生負責

很多人都說今世不順遂是冤親債主或祖先靈作祟，要辦超渡法會才能平安，此時要問自己：「辦這場法會對我有沒有意義？」

有沒有意義取決於自己，這是自由心證。要注意的是，「有沒有意義」並不等同「有沒有效」，「有沒有意義」只解決了「是不是能夠安慰心理」的層面，它建構在慎終追遠的基礎上；而「有沒有效」才是坊間人們認為人生不順利與祖先靈或冤親債主有關，因而想要舉辦法會的初衷……

你也可能是自己口中的祖先轉世

有一位中年後開始出現腦性麻痺症狀的個案來找我問事，當時他身體一邊的手與腿已經不良於行。我們先談論他未來的工作發展，接著才逐步討論到健康的情形。

這位先生的家族同輩大多有腦部疾病和家運不順，曾有許多人說，他家族的問題與祖先是強盜導致許多人生命與財物的傷害有關，後代子孫才多人事業不順、身體和精神出問題。

我相信，這一部分與祖先業力有關，但沒有其他因緣聚集的緣由嗎？例如前世的因果疾病（前世曾受傷，今世有身體疾病）；今世的人生功課，藉此疾病反省本身的心性問題……不過，就算追根究柢去查，或許仍無濟於事，一切皆要回歸於今世來談──

既然不論是祖先業、冤親債主或因果病，在今世都是果的呈現，那就要反問自己今世是否常抱持積極良善的態度助人、深讀有意義的書、靜坐念經並保持儉樸習性等，當然還包含了定時的運動與良好的飲食、生活習慣。這些都有助於消除今世身口意所造的惡業、累世因果惡業與祖先業。

在將今生的不順遂推給祖先靈前，不妨先自問：身為後代的我們，是否在身、口、意上保持自覺，為宗族消除累世惡業？如果做不到，至少身、口、意要保持儉樸習性。我們的所作所為本就代表自己的家庭與宗族，此外，我們也有可能是自己祖先所投胎，今世的不順遂只是承襲上輩子的行為。遭遇不順時，應回歸內心的反省，若只將問題投射在外──風水、因果、祖先業等，容易忽略本身應盡的義務。何況，已經來的躲不了，與其去怪罪一些無從考證之事，好好思考今世該如何修持還比較重要。

(本文摘自《透視靈驗．我從拜拜背後發現改變命運的祕密》/柿子文化)

【內容簡介】

「為什麼有人拜拜會得到神明的庇佑，而我卻沒有？」「那麼多人在求神賜平安富貴，神明助人的準則是什麼？」「去哪間宮廟、拜哪一尊神才比較靈驗？」根據2005年美國中央情報局的調查，臺灣人口中，扣掉基督宗教、無信仰或拒答者，約有近八成都信教──儒、釋、道和民間信仰，也就是說，有近八成的臺灣人多少有向神佛菩薩拜拜的經驗……但是，如果神佛慈悲，為什麼有這麼多人愈拜愈不順、愈拜心愈不安，甚至傾家蕩產、人財兩失？

與求神、拜拜有關的祕密真相，有神論、無神論都應該知道的X檔案，靈修作家宇色將告訴你，如何透過神靈交感的拜拜儀式，化解因生活、工作所積累的恐懼、焦慮、絕望，進一步達到心靈轉化與自我認同的目標。

你身上隱藏著與神靈溝通的能力，但是，走錯這一步就是迷信……

●慈悲為懷的神明竟要宇色別管求助者：深受外靈干擾、求助無門的女子，在有人想伸出援手幫忙時，卻以「外靈干擾，無法出門」而再三爽約，最後神明下達指令──要宇色別管，令人懷疑起神明的「慈悲心」，但一句「幫也要幫真正願意渡己之人」總算敲醒夢中人……一個人如果不相信自己能渡過難關，再厲害的神明也無能為力！

●神明教導信徒「救自己」擺第一：一位始終難以接受母親離世事實的男子，保留母親房間的一景一物達六年，就是期盼她能再回來，終於忍不住來問宇色有沒有辦法知道九泉之下的母親情況，菩薩轉達個案母親的話──她心疼他為她做的事，希望他要放下，過好自己的人生，她也才不會掛心……自護護人也跨越陰陽兩界，在世親人過得好，也造福了最牽掛的往生親人。

●同層樓住戶自殺，其他鄰居搬光光，她家似乎也鬧鬼：一位太太家的同層樓住戶自殺了，害怕的她開始留意到「三、四歲的女兒跑到自殺者家鐵門梳頭髮」、「自己夜夜不成眠」、「外宿飯店家還在睡寐之際看見一個男子問她要去哪」種種異象，到宮壇靜坐、求神貼符皆沒用，直到瑤池金母提醒，環境不安時，家中還到處貼符，只會讓人懼上加懼……不如改放端正家中正氣的擺設，邀朋友來家裡熱鬧一下，既添人氣又增陽氣！

●愈拜愈糟糕，祭改出一顆不定時炸彈：原本有錢有勢的壯年男子，不僅事業家運開始走下坡，中風一拖就是十多年，甚至個性大變，粗口不斷。直到神明點出問題後，才知道一切都是「天下本無事，庸人自擾之」──原來，男子早年外遇被抓包，老婆只要聽到哪間宮廟能斬桃花，就拿另一伴的生辰八字、衣服去做法或祭改……結果改出了「一顆不定時炸彈」！

跳脫拜拜只為祈平安、求感情、賺大錢的框架，從神鬼世界中創造出屬於自己的一條路！

以上問題的答案你都一知又半解？求神拜拜背後的祕密，宇色將在書中完整公開：

●拜拜前你一定要懂的關鍵字：「舒適圈」跟拜拜有什麼關係？「信仰力」和「虔誠心」有啥不同？「業力」其實有善惡，它是人們行為、語言、意念所導致的各種結果……拜拜前先搞懂這些關鍵字，求神更順利！

●求神不靈驗的大內幕：「大神小神一樣靈，做人的不該看輕人家神階低」、「拜拜祭祖是責任，不該為了人生榮辱求保祐」、「每個人其實都是未來佛」……看穿拜拜和神明的真意，求神之餘也得要有自己的努力……

●這樣拜才對的小祕訣：「拜神要靈驗，先要對自己的所求有信心」、「要和神明連上線，不是記長相，而是默想神明的法器和衣著」、「和神明講話其實並不是用嘴巴說」……這樣做，愈拜愈幸福。

找出對宗教單純、真誠與平常心的信仰力，回歸信仰、拜拜與真實的中道人生！

【作者簡介】

宇色Osel

靈元院創辦人

生死教育與諮商研究所碩士

在先天啟靈之下走入靈乩修練之路。在無極瑤池金母與眾靈山派神祇親自教導下，逐步地了知前世與今世種種因緣，以自身的實修揭露了靈界與生命的奧妙。一生精進於靈山派修持，以母娘的靈修心法與古印度瑜伽士的精神，勇敢走出生活舒適圈，用自己的雙眼與腳認識宗教、文明與不同的國家，重新定義靈修意義與聚焦生命。

著作

《我在人間與靈界對話》

《我在人間的靈界事件簿》

《我在人間的靈修迷藏》

《靈修訓體與瑜伽的精采對話》

《靈修人關鍵報告》

《請問輪迴•無極瑤池金母的28堂生死課》

《透視靈驗‧我從拜拜背後發現改變命運的祕密》

《靈視拜拜•我從求神背後找到自我實現的力量》