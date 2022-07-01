拜祖先應建立在緬懷先人的精神上，而不是「人生成敗榮辱的關鍵」上。很多人拜祖先是想要祖先庇佑後代，如此心態在初衷上便有了偏頗。

靈修有著各種門派，我的靈修方式較偏向以道家的清虛自守、卑弱自持與儒家的心性體認為出發點，朝向形而上的修心養性修行。形而下的種種祭改、呈天文、赦因果等，除非是仙佛菩薩有明確指示或在修行過程中體悟到其必要性，才會去做。對於超渡祖先、冤親債主一事，我也抱持同樣的看法。

超渡法會能保證死者永住極樂世界嗎？

一天，結束定課、正要離開佛堂時，突然有一股力量提醒我止步，似乎有個「人」站在後面，要我再待一會兒。那不是仙佛菩薩的氣場，而是一種很熟悉的感覺，「它」與我應該有一種因緣。

向瑤池金母查證後，才知道是我剛過世不久的一位親戚，希望我能為他做場簡單的超渡法會，過不久，又有幾個「人」出現。再次向瑤池金母確認，原來是因為農曆七月即將到來，我與地藏王菩薩又有一段因緣，因此往生親戚能與我牽上線，希望我能為他們辦法會。

事後我在仙佛菩薩的指示下舉辦了一場靈修式法會。不過，辦了法會就能保證祖先們永住極樂世界嗎？超渡法會的功能只能暫時讓它們離開陰間，在天界有機會親近善知識的仙佛菩薩，趁此機會再多累積本身的福報，時間到了還是會回到原本所待之處──到頭來，投生處還是隨本身業報而轉，在世親人辦的法會只是緩兵之計。

這是我首次也是唯一一次為祖先舉辦超渡法會，這些來委託我超渡的親戚，生前並無任何宗教修行，終日忙於生計，也有人將時間消磨在菸、酒、賭博上，未能好好思考自己死後該往何處去，以及今世所作所為是否有相當的智慧與福報，足以投生一個更好的世界。

假設每一個人在世時願意好好為自己植福田、讀善書、說好話、儉樸心性，死後又何須麻煩後代子孫呢？

何時才需要超渡祖先？

何時需要超渡祖先？就我個人來說，時機點是「發自內心想為祖先盡份後代子孫的責任和孝心，希望它們能前往更具福德的世界或投靠在有緣仙佛菩薩門下」時，而不是「他人告知，今世種種不順遂是祖先靈所造成，須超渡祖先方有助於生活、財運、事業」。

超渡祖先是以「緬懷祖先精神」為基礎，而不是「以物易物」交換今世的順遂。

另一個超渡祖先的時機，是「本身深刻感應到祖先前來，希望後代子孫能為他們植福田與辦法會」之時，做人不能有問題就推給祖先，但若感知到祖先靈求助，就應該要找時間了解情況，這是後代子孫應盡的孝心、基本的做人道理──暫且不論感知的真假，至少有親身感應，辦法會也比較能夠出自真心。

假使人生不順確實是祖先有苦要訴或冤親債主所造成，也請抱持恭敬心與虔誠的態度，而非以花錢了事的心態來處理。就算不順是祖先所造成，我相信在精神力與虔誠心的相應之下，運勢自然會因人的心意而得到正面改善。

(本文摘自《透視靈驗．我從拜拜背後發現改變命運的祕密》/柿子文化)

【內容簡介】

「為什麼有人拜拜會得到神明的庇佑，而我卻沒有？」「那麼多人在求神賜平安富貴，神明助人的準則是什麼？」「去哪間宮廟、拜哪一尊神才比較靈驗？」根據2005年美國中央情報局的調查，臺灣人口中，扣掉基督宗教、無信仰或拒答者，約有近八成都信教──儒、釋、道和民間信仰，也就是說，有近八成的臺灣人多少有向神佛菩薩拜拜的經驗……但是，如果神佛慈悲，為什麼有這麼多人愈拜愈不順、愈拜心愈不安，甚至傾家蕩產、人財兩失？

與求神、拜拜有關的祕密真相，有神論、無神論都應該知道的X檔案，靈修作家宇色將告訴你，如何透過神靈交感的拜拜儀式，化解因生活、工作所積累的恐懼、焦慮、絕望，進一步達到心靈轉化與自我認同的目標。

你身上隱藏著與神靈溝通的能力，但是，走錯這一步就是迷信……

●慈悲為懷的神明竟要宇色別管求助者：深受外靈干擾、求助無門的女子，在有人想伸出援手幫忙時，卻以「外靈干擾，無法出門」而再三爽約，最後神明下達指令──要宇色別管，令人懷疑起神明的「慈悲心」，但一句「幫也要幫真正願意渡己之人」總算敲醒夢中人……一個人如果不相信自己能渡過難關，再厲害的神明也無能為力！

●神明教導信徒「救自己」擺第一：一位始終難以接受母親離世事實的男子，保留母親房間的一景一物達六年，就是期盼她能再回來，終於忍不住來問宇色有沒有辦法知道九泉之下的母親情況，菩薩轉達個案母親的話──她心疼他為她做的事，希望他要放下，過好自己的人生，她也才不會掛心……自護護人也跨越陰陽兩界，在世親人過得好，也造福了最牽掛的往生親人。

●同層樓住戶自殺，其他鄰居搬光光，她家似乎也鬧鬼：一位太太家的同層樓住戶自殺了，害怕的她開始留意到「三、四歲的女兒跑到自殺者家鐵門梳頭髮」、「自己夜夜不成眠」、「外宿飯店家還在睡寐之際看見一個男子問她要去哪」種種異象，到宮壇靜坐、求神貼符皆沒用，直到瑤池金母提醒，環境不安時，家中還到處貼符，只會讓人懼上加懼……不如改放端正家中正氣的擺設，邀朋友來家裡熱鬧一下，既添人氣又增陽氣！

●愈拜愈糟糕，祭改出一顆不定時炸彈：原本有錢有勢的壯年男子，不僅事業家運開始走下坡，中風一拖就是十多年，甚至個性大變，粗口不斷。直到神明點出問題後，才知道一切都是「天下本無事，庸人自擾之」──原來，男子早年外遇被抓包，老婆只要聽到哪間宮廟能斬桃花，就拿另一伴的生辰八字、衣服去做法或祭改……結果改出了「一顆不定時炸彈」！

跳脫拜拜只為祈平安、求感情、賺大錢的框架，

從神鬼世界中創造出屬於自己的一條路！

以上問題的答案你都一知又半解？求神拜拜背後的祕密，宇色將在書中完整公開：

●拜拜前你一定要懂的關鍵字：「舒適圈」跟拜拜有什麼關係？「信仰力」和「虔誠心」有啥不同？「業力」其實有善惡，它是人們行為、語言、意念所導致的各種結果……拜拜前先搞懂這些關鍵字，求神更順利！

●求神不靈驗的大內幕：「大神小神一樣靈，做人的不該看輕人家神階低」、「拜拜祭祖是責任，不該為了人生榮辱求保祐」、「每個人其實都是未來佛」……看穿拜拜和神明的真意，求神之餘也得要有自己的努力……

●這樣拜才對的小祕訣：「拜神要靈驗，先要對自己的所求有信心」、「要和神明連上線，不是記長相，而是默想神明的法器和衣著」、「和神明講話其實並不是用嘴巴說」……這樣做，愈拜愈幸福。

找出對宗教單純、真誠與平常心的信仰力，回歸信仰、拜拜與真實的中道人生！

【作者簡介】

宇色Osel

靈元院創辦人

生死教育與諮商研究所碩士

在先天啟靈之下走入靈乩修練之路。在無極瑤池金母與眾靈山派神祇親自教導下，逐步地了知前世與今世種種因緣，以自身的實修揭露了靈界與生命的奧妙。一生精進於靈山派修持，以母娘的靈修心法與古印度瑜伽士的精神，勇敢走出生活舒適圈，用自己的雙眼與腳認識宗教、文明與不同的國家，重新定義靈修意義與聚焦生命。

著作

《我在人間與靈界對話》

《我在人間的靈界事件簿》

《我在人間的靈修迷藏》

《靈修訓體與瑜伽的精采對話》

《靈修人關鍵報告》

《請問輪迴•無極瑤池金母的28堂生死課》

《透視靈驗‧我從拜拜背後發現改變命運的祕密》

《靈視拜拜•我從求神背後找到自我實現的力量》