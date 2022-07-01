南非一名攝影師日前至馬拉馬拉野生動物保護區拍攝，發現有一隻母花豹正在狩獵，跳進泥漿裡捕抓鯰魚，豈料當時河馬也在泥中打滾，剛好形成保護色，直接與背景融為一體，花豹完全沒有察覺，甚至差點撲向河馬，發現不對勁後倉皇逃跑。

花豹被躲在泥漿裡的河馬嚇壞，影片累積505萬觀看次數。(影片來源/YouTube/Latest Sightings)

根據《Latest Sightings》報導，攝影師維克（Pieter van Wyk）在導遊柯克曼（Mike Kirkman）的帶領下，前往馬拉馬拉野生動物保護區（MalaMala Game Reserve）進行拍攝，當時即將進入旱季，因此水源非常少，導致陸地上全是泥漿，在時間接近傍晚時，一隻母花豹出來覓食，並跳進泥地裡試圖捕獵鯰魚。

豈料泥地裡正好也有一隻河馬在休息，牠全身沾滿泥巴，安靜地待在泥漿中一動也不動，由於牠已與背景融為一體，因此花豹並未發現異狀，期間不斷往河馬的方向前進，河馬發現有入侵者後，馬上站起身，似乎想把花豹趕跑，而花豹發現後嚇得馬上逃開，晚上趁河馬不在後，才又折返泥地裡捕魚。

雄性成年河馬的平均體重約1.5噸，雌性則是約1.3噸，屬於半水生哺乳動物，擁有短又粗壯的四肢，腳上還有蹼狀腳趾，由於牠們眼睛、耳朵和鼻孔都位於頭頂，因此在水裡行走時，牠們依舊可以看得到，而且每天待在水中約18小時，用以保持身體涼爽，直到夜幕低垂後，牠們才會走到陸地上覓食，早上再返回水中。

由於河馬體型非常大，也是非洲最令人害怕的動物之一，因此獅子、鬣狗或鱷魚並不會輕易捕食牠們，多從小河馬或生病的個體下手，而體型較小的雌性河馬，為了威嚇獵食者，多半選擇集體行動，不過普遍禁止販賣象牙後，不肖人士將目標轉向河馬，開始為了牙齒獵殺河馬，導致遭人類獵殺的數量急遽上升，而且隨著棲息地遭破壞，河馬的生存也受到威脅。