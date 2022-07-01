日本沖繩一名小六生喜歡收集石頭，日前他與爸爸外出散步時，撿到2顆黑色石頭，讓他察覺到不對勁，為了確定石頭的來歷，因此拜託父親聯繫沖繩石之文化博物館，請專家做鑑定，才發現這竟是古生代的菊石化石，讓館長也不禁讚嘆他眼光好。

綜合日媒報導，居住在沖繩縣讀谷村的11歲男童日谷真歌，從小學一年級開始，就喜歡收集石頭，腦子總是在思考「石頭為什麼會變成這種形狀」，去年6月他和父親至瀬名波地區散步時，無意間在草叢裡，發現2顆1.2公分的黑色石頭，而且微微透出黑色光澤，讓他察覺到不對勁。

日谷真歌為了查清楚石頭的來歷，便拜託父親與沖繩石之文化博物館聯繫，而館長大城逸朗與專家經過研究後，發現這2顆石頭的來歷並不簡單，它們其實是「菊石化石」，時間可追溯至約4億年前的古生代泥盆紀，而在該縣發現的菊石化石皆為中生代，日谷真歌找到的更為古老。

館長大城逸朗指出，古生代菊石化石較常發現於非洲摩洛哥等地區，而此次發現地原本是前美軍的機場基地，之後移走改為建設住宅區，推斷化石可能是美軍士兵或相關人員帶進來的。而日谷真歌受訪時表示，起初發現化石時就覺得不對勁，原以為只是有價值的石頭，沒想到竟是菊石化石，此次發現也讓他很有成就感，而這2顆化石也將展示於沖繩石之文化博物館。