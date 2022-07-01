老虎又被封為「百獸之王」，擁有能自由伸縮的尖爪，還有粗壯的犬齒，許多人看到牠們，一定是避之唯恐不及。大陸浙江有村民發現，附近山上出現一群老虎，徘徊在山頂上不肯離開，嚇得趕緊報警，豈料警方到場後，透過空拍機進行查看，才發現是烏龍一場。

綜合陸媒報導，本月28日，浙江台州臨海市有村民發現，遠處的山頂上出現數隻老虎，而且體型有大有小，嚇得趕緊報警，隨後還將拍到的老虎照片傳給警察看，從照片中可見，山頂確實有一隻外型類似老虎的動物，趴在巨石上休息。

警方隨即就抵達現場，由於山上距離較遠，並不容易前往，因此他們就先使用空拍機，飛到山上查看情況，豈料當下並未看到老虎，而是拍到6隻流浪狗，有的躺臥在地上，有的則是站了起來，好奇地看著靠近的空拍機，才知道是虛驚一場，警方看到這一幕也忍不住笑了出來，直呼「是小狗，有組織的小狗！」。

此事曝光後，不少網友笑著表示，「古有指鹿為馬，今有指狗為虎」、「之前還有人報警，說在花壇裡發現一隻貓熊，結果警察到場後，才發現是一名穿黑白衣服的女子，她醉倒睡著了，當時還登上新聞」、「狗：這輩子沒這麼傻眼過，不過跟幾個哥們上山看風景，怎麼來了這麼多人」、「我之前在晚上，也曾經把一根水管看成一隻貓」。

但也有人認為，雖然山上不是老虎，但成群的狗也很危險，「大型流浪狗成群，對附近老人及孩子都是威脅」、「成群結隊的狗就如同狼一樣，會對周圍村莊造成威脅，一定得小心點，不過流浪狗比較好應付，牠們很聰明，只要被教訓過幾次，牠們之後就會主動避開人」。