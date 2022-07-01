西晉美男子潘安每次外出時，總吸引女性包圍他的車子並投擲水果，因此衍生出成語「擲果盈車」，而古代除了他之外，還有一名宋朝文人也受女性喜愛，而且仰慕者多為青樓女子，並非他外貌出眾，而是他經常替青樓歌妓寫詞，作品裡道盡她們的辛酸生活。

根據《動歷史》報導，北宋著名詞人柳永，原名是柳三變，之後才改名永，在家中排行第七，當時的人又稱他為「柳七」，他出身於仕宦之家，父親柳宜及五位叔父都曾在南唐或宋朝做官，有文學藝術的才能，少年時與兄長柳三復及柳三接並稱「柳氏三絕」。

不過柳永個性爛漫，而且還有音樂天份，精通音律，年輕時並沒有考科舉當官的打算，而是仗著家裡有錢，沉迷於青樓喝花酒，還經常幫歌妓酒女作詞，而且當時歌妓若得到柳永幫忙作詞，身價便能漲10倍，因此還有人為此贈予財物，以求填詞。

直到30歲左右，柳永才決定考科舉，豈料他竟落榜，因此寫下《鶴沖天》「才子詞人，自是白衣卿相……，且把浮名，換了淺斟低唱」，除了發牢騷外，還表達心中的不滿，及對仕宦和士大夫的輕視，自視沒有功名的卿相，寧願不要浮名。

豈料宋仁宗得知後勃然大怒，之後柳永再次應試，而且順利考中進士，但宋仁宗審閱名單時，卻特意將他的名字劃掉，並說「且去淺斟低唱，何要浮名！」，指「柳永既然不在乎功名，想去青樓淺斟低唱，那我就成全你吧！」，柳永仕途從此不得志。

柳永便靠填詞維生，署名更寫「奉旨填詞柳三變」，表達他的反抗態度，並自稱「白衣卿相」，但由於他沒有正當收入，因此生活過得窮困潦倒，由於柳永當時幫青樓女子填詞，寫出她們的辛酸故事，在宋朝願意關心女性生活的文人非常少見，因此受到歌妓崇拜，得知柳永的生活有困難，她們還會主動拿錢幫助。

當時青樓界還傳唱，「不願穿綾羅，願依柳七哥。不願君王召，願得柳七叫。不願千黃金，願中柳七心。不願神仙見，願識柳七面。」可見柳永深受青樓女子愛戴，儘管柳永非常有才華，甚至經常被拿來與蘇軾做比較，但在宋史裡卻未有他的傳記，因為在宋朝的傳統思維裡，柳永離經叛道的態度難以被接受，他填的詞甚至被認為淫穢鄙俗，因此受士大夫排斥。

柳永50歲左右時，宋仁宗才不再記仇，給他一個屯田員外郎的小官職，當時柳永還特意拜見宰相晏殊，卻反遭鄙視，讓他無奈只能悻悻而歸，因此在官場上並沒有成就，直到他去世，無親人祭奠，青樓女子便幫他安葬，每年清明時還會相約掃墓，又稱作「吊柳會」，並相沿成習，這種風俗一直持續到宋室南渡。