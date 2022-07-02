南韓忠清南道日前發生一起駭人事件，一名年輕男子竟將死去父親的遺體藏在冰箱內，直到他搬離這間房子後，管理員為了更換冰箱前往查看，才發現裡頭藏了一具呈現蹲坐姿勢的遺體，且已部分腐爛，警方推測死亡逾2個月。

綜合韓媒報導，這起事件發生在忠南瑞山市，當地警方上月30日獲報，一名20多歲男子被發現將父親的遺體塞進冰箱中冰存，隔日（1日）便以棄屍等罪嫌立案。根據警方調查指出，男子居住的套房合約到期，便請套房管理人員協助將冰箱換新，後來管理員上月30日晚間先前往察看，沒想到一打開冰箱門卻赫見裡頭藏了一具遺體，嚇得立即報警。

報導指出，當時冰箱內所有的隔板都被拆除，死者是男子的父親，以蹲坐的姿勢冰存在冰箱中，且遺體已部分腐爛，未發現可能構成直接死因的骨折或是開放性傷口，推測死亡逾2個月。

據悉男子輕度智能不足，和父親兩人同住，但父親不僅患有失智，還有糖尿病，長期臥病在床。男子指稱父親3個月前病情開始惡化，他辭職在家照顧，但因為尚未申請到生活津貼，加上父親死後，家中經濟困難，沒有錢可以辦後事，為了避免屍體腐爛才會塞進冰箱冰存。

目前警方已經死者遺體送往國立科學搜查研究院進行驗屍，希望藉此釐清死者確切的死亡原因和時間。