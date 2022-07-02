趙窯遺址位於大陸河北邯鄲武安市的趙窯村，歷史年代為新石器時代仰韶文化、商及周，去年經批准展開勘探和發掘，近日考古人員在遺址裡發現火炕，並對出土的陶器進行分析，推斷這個火炕的年代為晚商早期，而且這個取暖設備相當完善。

根據《新華網》報導，河北省文物考古研究院等團隊對趙窯遺址進行研究，至今已挖掘出340平方公尺面積，團隊主任魏曙光提到，該遺址揭露出商代的聚落狀況，目前發現9座房址，呈現3排3列，其中4座房址是前後雙室形式，其中5號房址的前室還設有火炕。

主任魏曙光解釋，在此之前，火炕最早紀錄是東黑山遺址的西漢火炕，趙窯遺址5號房址發現的則是商代火炕，此為一座半地穴雙室房址，前室位於北方，而後室則居南，另外，還在前室東壁北部及門道台階南側，發現一半的圓形壁爐，壁爐直徑0.8公尺。

進一步研究發現，5號房址前室底部西側異常的硬，下面還有一層3公分厚的灰燼，推測房址前室的硬土面應該是火炕面，因坍塌而變得凹凸不平，底部多條紅燒土淺溝則是煙道，壁爐經紅燒土淺溝進入硬土面下，並與灶坑相連，熱氣才得以從煙道傳進房間，形成完善的導熱系統。

魏曙光提到，趙窯遺址的價值很高，對於仰韶文化早期聚落布局，還有夏商周時期冀南地區文化序列的演進，具有非常重要的意義，此次發現使古代中國用火炕的歷史從西漢推前至商代，也讓現代人不得不佩服古人的智慧。