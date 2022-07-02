日本近日天氣非常炎熱，甚至還出現飆破40度的高溫，對此有民眾在推特指出，由於天氣太熱，導致水田的水溫升高，使田裡的小龍蝦也被「煮熟了」，全都浮起來且呈現紅色，照片曝光後引熱議，但也有人認為，小龍蝦不一定是被熱死的，因為蝦類死後就會蛋白質分離，死得時間夠久，無論什麼水溫，蝦類都會變色。

日本網友@shiroemoon在推特提到，近日他到水田時發現，水面上漂浮4隻小龍蝦，而且牠們全身捲曲，呈現紅色，似乎是耐不住高溫被煮熟了，讓他非常驚訝，表示「我一開始以為是小龍蝦脫的殼，沒想到竟是死掉的小龍蝦，我頭一次看到」，而原PO隔天又返回水田，並在同一位置與時間測量水溫，發現淺水區達到43℃，而水較深處則是41℃。

此事也受到台灣網友關注，並在臉書社團《不正常兩棲爬行動物貼圖區》引發討論，有人表示小龍蝦等蝦類死後，就會因蛋白質分離而變色，因此蝦類死亡時間夠久，無論幾度的水溫都會造成變色，此過程與溫度並不一定有關係，不過由於水溫高達40度，熱死的可能性並無不可能，也有可能是缺氧或中毒，腐敗後轉紅。

另外也有人質疑，小龍蝦等蝦類若自然死亡，屍體基本上都是東倒西歪，而且螯蝦擅長挖洞，泥底溫度相對水溫較涼爽，牠們不可能會笨到跑出來熱死，溫度若是真的如此高，水田裡的魚類應該也難以倖免，因此認為擺拍的成分較高。