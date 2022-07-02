古代封建社會，帝王為了便於統治，會頒布嚴刑律法整頓不法風氣，斬首就是其中之一，而從事處決犯人的職業者就叫劊子手，不過據說這類人多數長相醜陋且形象可怕，甚至還有傳聞說他們多數絕戶，沒有娶妻生子，背後原因其實很現實。

在不少古裝劇中，都會看見行刑的劊子手大刀一揮，死刑犯就人頭落地的場景，不過大多數人對於劊子手的了解並不多。根據《搜狐網》報導，劊子手雖然只是終結死刑犯性命的行刑者，且薪水豐厚，但因為它是一種剝奪活人生存權利的職業，加上古代人較為迷信，認為劊子手的職業不吉利，所以被老百姓所排斥，劊子手幾乎娶不到老婆。

眾所皆知，古代女子社會地位低下，有時候即便是宮中太監，也能花錢娶個名義上的妻子回來伺候自己，但是劊子手雖然比太監有錢，娶妻之路卻遙遙無期，原因是女人們擔心嫁給劊子手後，他們殺人殺慣了，若是自己不小心惹怒對方，將來有一天可能會慘遭毒手，命不久矣；且女子的家人們也不屑將家中女眷嫁給從事這項職業的男子。

基於上述原因，古代劊子手幾乎多數沒有娶妻生子，他們在正式入行時，領路人也會明確告知「一生可能都無法娶妻生子」，讓他們做好了不婚不生的心理準備，所以劊子手早已有所覺悟，自然也不會在這件事情上面費心思。