古代帝王貴為九五之尊，後宮佳麗三千，不少女子為了飛上枝頭當鳳凰，無所不用其極，就是希望能得到皇帝寵幸、生下龍子，最後母憑子貴，一輩子吃香喝辣。不過唯獨宮女，因為地位低賤，最害怕得到皇帝寵幸，一不小心就可能賠上自己的性命。

根據《搜狐網》報導，古代宮女多半出生卑微，為了賺錢才來到宮中，無論是長相或是實力都上不了檯面，每天都有做不完的苦力活，可說是皇宮中地位最低等的一群人，就算被皇帝寵幸，很快就會被淡忘。

其次是，一旦宮女被寵幸，只要皇帝不冊封，那麼這些宮女還得繼續過著自己的苦日子，不但不能就此翻身，還會被同伴排斥、后妃忌妒，甚至遭情敵們痛下殺手，只為了重新得到皇帝的恩寵。

最後，宮女每天都必須承攬不少髒活或是苦力活，就算身體不適也不能得到充分的休息，日復一日之下，給身體帶來了不少病痛，許多人甚至無法生育；除了身體上的勞累，宮女們每天都身處在緊繃的狀態下，要侍奉好主子，又要避免犯錯，身心壓力可見一斑。在這樣的情況下，就算宮女出宮也沒有男人願意迎娶，更何況若是被皇帝寵幸過，最終還被拋棄，就更加沒人要了。