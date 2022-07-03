大陸招商銀行近日傳出一起桃色緋聞，一名賈姓女副總遭爆料，私下發多張性感照給公司高層，結果被對方老婆發現，氣得直接將照片列印出來貼在銀行大門口，砲轟賈女「作風淫蕩」，引發軒然大波。

綜合陸媒報導，微博財經帳號「歷史的進程」近日爆料指出，招商銀行南京分行一名賈姓美女副總傳了裸露的照片試圖色誘挑逗高層，不料東窗事發，被對方老婆抓包後鬧得轟轟烈烈，將賈女的性感照列印出來張貼在招商銀行門口，就連賈女老公的公司門口也同樣被貼上羞恥傳單。

根據網路上瘋傳的照片顯示，賈女將上衣撩起，對著鏡子自拍，隱約可看出「南半球」形狀；另一張照片則疑似全裸，但打上了馬賽克。除此之外，高層正宮還指名道姓寫下小三全名，痛批「招商銀行公司部副總賈XX做小三」，以及「有夫之婦，知三當三，作風淫蕩，裸照撩騷，死纏爛打，不要逼臉」等字句。

報導指出，被點名的賈姓女副總任職於南京分行分管營銷支持中心，目前在休假中。

不過招商銀行除了這起桃色緋聞之外，近日更是風波不斷，先是前行長田惠宇被調查，之後又爆出代銷的五礦信託鼎興系列產品疑似全部到期，均無法完成兌付，總規模超過23億人民幣（約104億台幣）。