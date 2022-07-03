歲月不饒人！大陸廣西一名女子大學剛畢業時，還是長相清秀的校花級美女，然而在工作6年的時間裡，她竟快速老化、變胖，不但臉上的皺紋變多了，體重也多了15公斤，外貌直接從校花變大媽，驚人的對比讓網友們都驚訝不已，直呼：「什麼工作這麼操？」。

根據《萬象新聞》報導，廣西一名女子近日分享自己的畢業照，從畫面中可以看到，她皮膚白皙、五官清秀、身材纖細，可以說是校花等級的美女。然而女子也坦言，目前從校園踏入職場雖然才6年時間，但她的外貌產生巨大變化，不但快速老化、皺紋增多，還整整胖了15公斤，氣質明顯大不如前，從照片來看，就像是歷經滄桑的大媽。

女子驚人的對比照，讓眾多網友都十分吃驚，紛紛留言，「太可怕了，什麼工作這麼操勞？」、「從實習生變成了科長的感覺」、「這段時間她都經歷了什麼？」、「生活真的是把殺豬刀」、「這真的是同一個人嗎？」、「確定只畢業6年？難道不是畢業16年的照片嗎？」、「歲月催人老啊」。

不過也有人認為這種變化是正常的，「工作是會發胖的，飲食時間規律還不能少吃，少吃了會餓，行政類的還要一直坐著，肚子上贅肉瘋狂長」、「我也是這樣，畢業那年還是個清秀少女，工作幾年體重從45公斤飆升到60公斤」、「最近辭職，一個禮拜後再見到同事，大家都說我瘦了，原來工作讓人長胖是真的」。