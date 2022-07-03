俄羅斯近日發生一起野生棕熊遭獵人射殺後，臨死前用盡最後一口氣，反撲獵人給予致命的一擊，導致獵人頭骨碎裂，最終一人一熊雙雙同歸於盡的憾事。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯一名62歲獵人近日前往伊爾庫次克州（Irkutsk）圖倫區（Tulun）的一處森林打獵，當時他埋伏在樹上後，看見一隻棕熊，便舉起獵槍進行射殺。當下獵人以為棕熊已經死亡，隨即上前查看，沒想到棕熊尚未斷氣，最後憑藉最後一口氣反撲，將獵人頭骨壓碎，導致獵人慘死現場，棕熊也因為傷重不治身亡。

報導指出，獵人親友發現他失蹤後，立即展開搜尋，後來總算在森林找到他的遺體，但身上不僅出現多道遭熊爪猛烈襲擊的傷痕，也被尖牙咬傷，頭骨甚至完全碎裂，死狀十分悽慘。距離獵人遺體的50公尺處也發現了死去的棕熊身影。

據悉，俄羅斯野熊襲擊人類的案件不少，去年6月就有棕熊在俄羅斯國家公園攻擊16歲少年，並啃食其遺體；同年7月又傳出遊客在收拾帳篷時遭到野熊攻擊，3名成員驚恐的看著友人被野獸撕咬，嚇得拔腿狂奔，最後在埃爾加基自然公園赤腳走了7個小時才脫困。