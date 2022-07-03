美國一名男子日前到湖邊釣魚，突然有龐然大物上鉤，當時他以為是一條大鯰魚，未料奮力一拉後，竟看見一隻體型巨大的真鱷龜，體重粗估有72公斤，年齡則至少100歲左右，讓男子又驚又喜，拍完照片、取下魚鉤後，就將這隻鱷龜放生回湖裡。

Texas fisherman reels in massive alligator snapping turtle https://t.co/nIHxuKqbHK pic.twitter.com/5JoJhWCiUM — New York Post (@nypost) July 2, 2022

根據《紐約郵報》報導，來自德州的25歲男子賈斯汀（Justin Broomhall）從4、5歲就開始釣魚，經驗非常豐富。近日他和父親、岳父、兒子一起到契羅基湖（Lake Cherokee）釣鯰魚，剛把釣竿甩出，就感覺有鯰魚在咬魚餌，沒過多久卻消失不見，隨後賈斯汀在另一區域發現水面冒出氣泡，當時他以為這是一條大鯰魚，急忙將魚線拋出，直到水中的生物完整浮出水面，他才意識到自己竟釣到一隻體型巨大的真鱷龜（Alligator Snapping Turtle）。

然而根據當地野生動物組織指出，真鱷龜被列為「受威脅物種（Threatened Species）」，將來極有可能面臨絕種的窘境，因此賈斯汀決定將鱷龜放生，未料在過程中魚線斷裂，賈斯汀擔心魚鉤留在鱷龜嘴裡，會導致牠受傷感染，於是在岳父和父親的協助下將鱷龜拉上岸，「直到那時我們才真正意識到這隻鱷龜到底有多大」，賈斯汀估計鱷龜的體重應該介於150~160磅（約68~72公斤），年齡則可能落在100歲左右。

賈斯汀觀察發現，這隻鱷龜身上傷痕累累，甚至還少了幾根指頭，他將魚鉤取出後，就將鱷龜放生回湖裡，同時也期許這不會是他們最後一次見面，「看到牠回到野外並知道牠仍然住在那裡，我期待在幾年後見到牠，只是想看看牠當時過得如何」。