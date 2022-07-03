大陸四川一名美女聲樂老師近日在網路上爆紅，有學生將她上課的模樣拍下，並分享到抖音上，影片很快就引起大量關注，有不少男學生為了一睹老師的美貌，甚至趴在窗外「旁聽」，而網友們則稱讚老師的氣質優雅，直呼這根本就是「最強招生廣告」。

綜合陸媒報導，成都文理學院一名蔡學生偷偷將聲樂老師的模樣拍下，並分享到網路上，引發網友大量討論。從畫面中可以看到，這名女老師非常年輕，身穿白色長洋裝，長髮披肩、氣質優雅；有趣的是，除了原本課堂上的學生，後方窗戶外還有幾名男學生探頭「旁聽」，不知道是真的想上課，還是只是為了一睹老師的美貌。

蔡學生接受採訪時表示，當時課堂上正在進行期末考試，他為了拍下同學們的表現而拿出手機錄影，過程中看見有人在拍老師，他才會也把鏡頭轉向老師；蔡學生還說，「老師平時上課時是個很溫柔的人，但在展示專業時，她的溫柔中又會透著無比的自信」，在課堂上幾乎沒有學生會遲到或請假，問問題時大家也都很積極發言。

影片曝光後，立刻在網路上掀起話題，不少人對於這名聲樂老師的美貌都感到很驚艷，紛紛留言：「這是最狠的招生廣告！」、「班上應該每天都是『應到38人，實到83人』」、「我想回去重讀大學了」、「不要影響我報考雲南農業大學！」、「這樣的老師我願意每天準時上課」。

《新聞晨報》指出，這名聲樂老師叫作李早，她得知自己在網路上爆紅之後，也特地拍片感謝眾多網友的喜愛與稱讚，並稱這段影片其實是學生隨手拍的，她看到後也很意外，並歡迎大家去上她的聲樂課。