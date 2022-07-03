正值炎炎夏日，不少人都喜歡吃冰消暑。近日大陸網友針對市面上的雪糕進行融化實驗，未料發現其中一款雪糕，在室溫攝氏31度之下，放置1個小時仍未完全融化，而是呈現黏稠狀，讓不少人害怕不已，直呼「不敢吃了！」，而雪糕品牌也親自出面澄清，表示因為主要成分的固形物較多，才導致雪糕融化後仍會呈現黏稠狀。

根據《澎湃新聞》報導，網友「奶茶是個綠茶」近日進行雪糕的融化實驗，發現品牌「鐘薛高」的海鹽椰椰口味雪糕，在室溫為攝氏31度的情況下放置，半小時後雪糕表面的冰層化開，呈現奶油狀，約1小時後雪糕仍沒有完全融化，反而呈現黏稠的乳狀物，整體形狀大致完好。

實驗結果曝光後，立刻引發話題，甚至還一度登上微博熱搜，不少網友都相當擔心，紛紛留言：「這東西能吃？我可不敢吃」、「不化的雪糕還叫雪糕嗎？」、「原來是可常溫儲存的雪糕」、「31度放了1小時，才變這樣也太誇張了吧」、「冰箱裡還有一根，我不敢吃了」。

面對網友的質疑，「鐘薛高」也親上火線回應，表示「並不存在不融化的雪糕」，而這款海鹽椰椰口味雪糕的主要成分為牛奶、稀奶油、椰漿、煉乳、全脂奶粉、冰蛋黃等，固形物含量達到40%左右，且除了部分原料本身自帶的水分外，雪糕在製作過程中沒有額外加入飲用水，因此完全融化後自然就是黏稠狀，不會完全散開變成一灘水狀，品牌方也強調「固體無論如何融化也不能變成水」。

對於許多留言提及的添加劑部分，「鐘薛高」解釋，為了保持產品風味，只使用極少量的食品乳化增稠劑，均嚴格按照相關標準添加，可以放心食用。《極目新聞》採訪一間食品公司負責人也稱，這款雪糕實際上已經呈現融化狀態，只是看起來沒有而已，且市面上能買到的雪糕，全都經過相關檢測，不需要太過擔心。