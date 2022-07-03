不少人認為，古代公主金枝玉葉、養尊處優，到了適婚年齡嫁的都是王公貴族或是達官顯貴，殊不知明朝為了防止外戚干政，有一個不成文的規定，那就是公主要下嫁平民。也因為如此，有不少人為了當上駙馬爺不惜賄賂宦官，明神宗親妹妹永寧公主就是最著名的例子。

根據《搜狐網》報導，明神宗在永寧公主16歲時，下令司禮監太監馮保與禮部一起張羅公主下嫁的事情，沒想到馮保卻與一名富商勾結，將永寧公主嫁給了富商家患病的兒子梁邦瑞，這件婚事就連被封為賢臣的首輔張居正也大力贊同，皇帝和太后自然也被蒙在鼓裡，沒有過多懷疑。

沒想到成婚當天，永寧公主這才發現駙馬爺瘦骨嶙峋，不僅被人攙扶著出來，還突然冒出大量鼻血，浸濕了婚服，梁邦瑞因為失血過多有些昏沉，就連拜天地的力氣也沒有，但一旁的官員卻睜眼說瞎話，直呼這是掛紅吉兆。眼看木已成舟，永寧公主最後只能含淚嫁人。

由於梁邦瑞體弱多病，幾乎不能自理，永寧公主婚後的生活可想而知，不僅沒有床第的溫存，也沒有夫妻間的甜蜜，梁邦瑞的身體狀況更是一天不如一天，結婚不到2個月就離世。雖然永寧公主沒有過一次夫妻生活，但因為名義上是已婚婦女，只能遵從禮教守寡。

根據《永寧公長主壙志》記載，永寧公主16歲下嫁梁邦瑞，過了2個月的無性婚姻便黯然守寡，並在寡居中過完了12年的陰鬱人生，享年28歲。