養寵物是一輩子的事情，愛牠就要不離不棄！大陸網路近日流傳一段影片，竟有不良駕駛在壅塞的車陣中將車上的小狗扔出車外，無論狗狗如何扒門哀求，依舊緊閉車門，接著頭也不回的開走，心碎畫面曝光後引爆網友撻伐。

有網友在微博上傳一段影片，事件發生在上月29日，廣東省東莞市一個快車道上，後方車輛駕駛看見隔壁車道一台塞在車陣中的白色轎車的車門打開後，一隻白色小狗立即被放了出來，駕駛座車門接著迅速關上。小狗發現上不了車後，著急的如熱鍋上的螞蟻，趴在車門前跳上跳下的哀求飼主讓牠回到車上，不料嘗試多次後仍未獲得回應。

直到壅塞的車流開始移動，白車便逕直向前駛去，只留下小狗在原地不知所措，還試圖切進車與車的間隙，但白車後方緊跟著的是大卡車，且該路段車流量大，狗狗的處境讓人擔憂。

影片曝光後網友全氣炸了，紛紛留言痛批「放車流裡是沒打算讓牠活吧」、「這種遺棄的方式惡劣至極」、「把活體扔到高速公路上容易發生事故吧，超級缺德」、「可以沒有愛心，但不能沒有人性」、「拜託要養狗就要有始有終」、「家裡有狗寶寶的看見這樣的影片心好痛，是真的生理反應的痛，揪了一下」。