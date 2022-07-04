大陸一段婚禮上的影片近日在網路爆紅，然而主角並不是新郎和新娘，只見畫面中一名男童看到伴娘十分漂亮，竟目不轉睛地緊盯著對方長達半小時，火熱的眼神讓伴娘都沒辦法好好吃飯，一旁的爸爸見狀也哭笑不得。

綜合陸媒報導，青海海東近日舉行一場婚禮，新娘邀請閨密當伴娘，當天她穿著漂亮的白色洋裝，未料竟意外收穫一名「迷弟」，只見一名身穿藍色上衣的男童，目不轉睛地盯著伴娘看，長達半個小時都沒有將視線移開，讓伴娘感到又害羞又好笑，連喜酒都吃不下去。

有趣的是，這名男童全程都張著嘴，伴娘先是摸了摸男童的臉，之後用衛生紙裝作幫忙擦口水的模樣，想逗一逗對方，未料這名男童仍舊一動不動，緊盯著伴娘看，讓眾人都忍不住笑了出來，一旁的爸爸見狀也哭笑不得。

影片在網路上爆紅後，拍攝者表示，她和影片中的女子、新娘，3個人認識了14年，因此在結婚當天2人都是伴娘，特地穿了平時較少穿的洋裝，沒想到吃飯期間遇到這名男童，不斷盯著朋友看，她覺得很有趣，才會將整個過程拍下來。

許多網友看完以後，也都覺得十分搞笑，紛紛留言，「是不是忘了喝孟婆湯」、「這是見到上輩子的情人了嗎？」、「他爸爸都看不下了哈哈哈」、「男童：在最無能為力的年紀，遇到了想要保護一輩子的人」、「小姐姐確實很好看」、「看這麼久都不眨眼睛，他不會累嗎？」。