不管到哪裡用餐、吃東西，都一定要注意食品的衛生安全。大陸一名人妻在料理鱔魚的時候，竟從魚的體內挑出近百條寄生蟲，畫面讓人看了頭皮發麻，人妻見狀也害怕直呼「再也不吃鱔魚了！」。

人妻見鱔魚體內全是寄生蟲，害怕地說以後再也不吃了。(圖 / 翻攝自抖音 / @大臉妹兒)

網友「大臉妹兒」在抖音上分享影片，透露老公在田裡工作的時候，撿回來2條鱔魚，PO主想拿來煮麵條，但鱔魚身體太小不好殺，於是先丟進滾水中煮熟，接著再油煎，最後才把肉剝下、去除內臟，然而在剝肉的過程中，竟發現寄生蟲遍布鱔魚體內，光是一條小小的鱔魚，就找到近百條寄生蟲，讓女子相當崩潰，「這還能吃嗎？我還沒吃，就感覺我肚子裡面已經開始癢了，好多蟲子在爬一樣，以後我再也不會吃鱔魚了」。

影片曝光後，許多網友都震驚不已，害怕地說：「肉裡面都是啊！太可怕了」、「好險我不愛吃鱔魚」、「好嚇人，說不定我們肚子裡面也有」、「小時候真的很愛吃鱔魚，自從知道這裡面有寄生蟲之後就再也沒吃過了」、「我快吐出來了…」；但也有人表示沒什麼好怕的，「做熟了就沒問題，大部分淡水魚都有，養殖的也一樣」。

最近在湖南長沙有一名客人到餐廳用餐，也從鱔魚裡吃出活的寄生蟲，事發後餐廳並未向客人收餐點費用，並支付了醫藥費，客人卻要求餐廳要負責他一年內的身體健康，雙方無法達成共識，目前仍在協商中。