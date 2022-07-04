墨西哥南部的一個漁村小鎮，當地鎮長近日依循數百年的古老傳統，迎娶「鱷魚新娘」，祈求大自然能替村莊帶來豐收，鎮上的居民也歡欣鼓舞齊聚一堂慶祝這個大喜之日，並多次慫恿鎮長抱著新娘轉圈獻吻。

綜合外媒報導，墨西哥南部聖佩德羅瓦梅盧拉鎮（San Pedro Huamelula）鎮長維克多（Victor Hugo Sosa），近日與一隻7歲的鱷魚結婚，據悉這項傳統可追溯到幾世紀前的原住民部落，當時的人們將鱷魚視為大地之母，而部落領袖與鱷魚結婚，則象徵人神合一，可望帶來好運。

靠海的聖佩德羅瓦梅盧拉鎮，以捕魚為主要生計來源，鱷魚就如同「媽祖」的化身，能保佑漁民出海捕魚順利、漁獲豐收，早在西班牙殖民前就盛行「人鱷婚禮」，雖然這只是象徵性的婚禮，但當地居民仍視為珍貴的傳統，流傳至今。

而此次的鱷魚新娘被命名為「公主」，為了讓婚禮順利進行，居民們將其嘴巴捆綁，避免不必要的傷害發生，身為新郎的鎮長也在眾人的慫恿下頻頻低頭親吻著穿上白色婚紗的「鱷妻」，這場婚禮幾乎聚集了全鎮居民共襄盛舉，並跟隨著傳統音樂熱舞，將氣氛炒到最高點。