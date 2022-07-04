歷史上有不少皇室成員為了爭奪皇位，任何事情都做得出來，像是殘殺自己的手足或近親，而南朝宋代的宋明帝劉彧（音同玉）因為沒有生育能力，竟將自己的寵妃賜給功臣，等到懷孕再把母子2人接回，甚至搶走弟弟們的親生兒子，只為了讓自己後繼有人。

根據陸媒報導，南朝宋明帝劉彧的後宮雖然有許多妃子，但他始終生不出兒子，王皇后也只誕下2名公主，他甚至在晚年時失去了生育功能，這讓劉彧相當擔心沒有人能繼承自己的位置，為了保住皇位，他想出「借精生子」的辦法，決定將愛妃送往其他男人身邊。

據《資治通鑑》記載，「太宗嘗以陳太妃賜嬖人李道兒，已復迎還，生帝」，劉彧把最寵愛的貴妃陳妙登，賜給曾陪同自己「弒君自立」的功臣李道兒，等到貴妃懷孕了，又把她要回身邊，不久後就生下一子劉昱，導致四處都在流傳「劉昱是李道兒親生子」的消息，就連劉昱本人出門在外，也常常稱自己是「李將軍」。

不過只擁有一個皇子，還是讓劉彧不太安心，《宋書》中提到「太宗晚年，痿疾不能內御，諸弟姬人有懷孕者，輒取以入宮；及生男，皆殺其母，而以與六宮所愛者養之」，劉彧只要發現弟弟的妻妾懷孕，就會將其接進宮裡，如果生下男嬰，便把母親殺掉，並將男嬰交給後宮寵妃養育。

根據史料記載，劉彧一共有16個孩子，其中12個都是兒子，卻沒有一個是他親生的；不過仍有歷史學者對於史書上的這種說法抱持懷疑的態度，史家呂思勉就認為，這一切都是《宋書》作者沈約為了迎合南齊皇帝而捏造出來的。