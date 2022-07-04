美國一名男子近日到日本無人島露營，半夜在帳篷裡休息時，聽到外面傳來怪聲音，一出帳篷就看見一隻巨大的椰子蟹，正抓著刀子準備逃跑。男子事後將這段神奇的遭遇PO上網，立刻掀起話題，還有人開玩笑地稱呼牠為「殺手蟹」。

根據《紐約郵報》報導，美國密西根州人凱爾（Kyle King）現居日本，近日他到沖繩的Komaka島露營旅行，並在搭好帳篷以後倒頭就睡，結果他於凌晨2點被外面的怪聲音吵醒，凱爾隨即拿起手機，一邊錄影一邊查看狀況，未料一出帳篷就看見一隻巨大螃蟹，螯裡還抓著他帶來的刀子，不斷往草叢的方向移動，凱爾見狀緩慢地靠近螃蟹，並對牠說：「嘿！兄弟，我需要那把刀」，隨後就伸手將刀子抽走。

事後凱爾將這段奇遇分享到TikTok上，影片一曝光就吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過250萬，大家看完都驚訝不已，「殺手蟹！我的噩夢成真了！」、「嘿！後退一點，那隻螃蟹知道如何使用刀」、「絕對不只有我把牠看成巨無霸蜘蛛了」、「這就是我不去露營的原因」、「恭喜你活下來了」。

報導指出，影片中螃蟹的品種為「椰子蟹」，是現存最大型的陸生甲殼動物，擁有非常強大的蟹螯，能夠弄破椰子的外殼，以吃其中的椰子果肉。除此之外，椰子蟹又被當地人稱作「強盜蟹」，因為牠們會從居民住宅或帳篷中，偷走鐵罐或銀器等物品。