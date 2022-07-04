古代封建社會，皇帝貴為九五之尊，擁有至高無上的權力，即便是最親近的人也必須恪守規矩，不能逾越，尤其是象徵皇帝權威的龍椅，旁人更是碰不得，否則便是大不敬，很可能小命不保。不過宋朝卻有一名男童偷偷爬上龍椅玩耍，被皇帝抓包後非但沒有遭到責罵，對方還反問他「當天子好玩嗎？」下秒男童機智回應4字，不僅成功替自己解圍，日後還繼承了皇位。

根據《搜狐網》報導，北宋第三位皇帝宋真宗趙恆，出生於宋太祖趙匡胤即位之時的乾德六年，是趙匡胤的姪子，趙恆從小十分聰穎，深受趙匡胤喜愛，便將他留在宮中養育。有一天，趙恆一如往常的和諸王玩起了捉迷藏，並悄悄躲進了趙匡胤所住的萬歲殿，最後甚至不小心在龍椅上睡著了。

趙恆的父親晉王趙光義與趙匡胤商量完事情後回到了大殿，突然聽見了細微的呼嚕聲，沒想到循著聲音找去，竟然是趙恆倒在龍椅上呼呼大睡。雖然趙匡胤當下不動聲色，但趙光義看見自己的兒子竟然放肆的睡在龍椅上，頓時嚇得魂不附體，立刻下跪請罪。

眾所皆知，皇家兄弟為了皇位相殘的事情，歷史上不勝枚舉，要是趙匡胤怪罪下來，趙光義一家恐怕性命不保。而就在此時，趙恆睡醒了，看著眼前的父親和伯父瞬間有點懵，緊接著趙匡胤問他，「你覺得當天子好玩嗎？」趙恆揉著眼睛回應「唯天命耳」，意指一切都得聽從天命。

趙匡胤聽了後噗哧笑了出來，原來趙匡胤在發動陳橋兵變上位後，一直害怕得位不正，如今趙恆一句話，無疑是說趙匡胤的皇位是天命所歸，趙匡胤隨即笑逐顏開。

趙匡胤逝世後由弟弟趙光義繼位，趙恆原本是第三子，沒資格繼承皇位，但因為大哥趙元佐染上精神病，二哥趙元僖又英年早逝，趙恆便順理成章的繼承了皇位。只是眾人萬萬沒想到，趙恆年幼的一席話竟然一語成讖，自己也當上了皇帝。